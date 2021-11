Brutal agresión de un ex jugador de NFL que golpeó a su pareja delante de su hijo de cinco meses

Una cámara de seguridad grabó al exjugador de la NFL Zac Stacy propinando una paliza a su pareja, mientras su hijo de cinco meses estaba presente durante la agresión.

Kristin Evans, la agredida, decidió publicar las imágenes de la paliza en sus redes sociales para denunciar lo sucedido. “Por favor, metan a este hombre entre rejas”, escribió en su Instagram.

El vídeo está dando la vuelta al mundo y Stacy se encuentra en paradero desconocido tras abandonar la escena. Según el portal ‘TMZ’, Stacy sufrió un ataque de celos mientras visitaba a su hijo y, lo que empezó como una acalorada discusión acabó en una salvaje agresión.

Imágenes de una violencia inusitada

“Por favor, metan a este hombre detrás de las rejas”, escribió Kristin Evans en su cuenta de Instagram junto a una espeluznante secuencia de videos en los que aparece siendo golpeada por el ex jugador de la NFL Zac Stacy frente al hijo de cinco meses de ambos.

“Sí, soy la mujer del video” y “sí, estamos bien”, son algunos de los detalles que dejó la mujer en su perfil tras publicar las escalofriantes imágenes en las que se podía ver como Stacy, de 30 años, la atacaba brutalmente. Decidió hacer pública esta repugnante agresión que recibió con el objetivo de darle visibilidad al hecho y así recibir un respaldo judicial para lograr la protección de ella y su pequeño hijo.

Según la información del portal estadounidense TMZ, el hecho habría ocurrido en la casa de ella el día sábado en la localidad de Florida, cuando el ex de los New York Jets se presentó para ver a su hijo.

Llegó a arrojarle un televisor

Tal como se indica en los documentos presentados ante la justicia, el agresor se puso celoso, mantuvo una discusión previa y luego atacó violentamente a su pareja, incluso llegó a arrojarla contra un televisor mientras el bebé presenciaba toda la escena.

En el video se puede ver el momento en que empieza a golpearla en la cabeza hasta derribarla en frente de una mesa. Luego la levantó y la tiró contra la televisión, la cual terminó cayendo encima de ella. Fue en ese momento cuando empezó a escucharse el llanto del pequeño: “Escucha”, atinó a decir Evans mientras intentaba recomponerse de la golpiza.

“Por favor, detente. Por favor”, eran las súplicas que salían de su boca en todo momento, para intentar hacer que Stacy se detuviera, algo que ocurrió después de encargarse de destruir el andador de su hijo. Finalmente, antes de abandonar la casa le dijo “te amo” a su bebé y cerró la puerta.

“¡Me dio varios puñetazos en la cabeza! Le rogué que se detuviera porque el bebé estaba en el sofá a pocos metros de donde me había golpeado”, escribió la mujer en la solicitud de orden de restricción que presentó después del ataque.

“Luego me levantó y me tiró hacia mi televisor. El televisor comenzó a caer y él se volvió para asegurarse de que no me levantara. Mientras me tumbaba en el suelo, empezó a gritarme. Luego me levantó del suelo y me arrojó de los pies y el cuerpo me estrelló contra el asiento hinchable de nuestro hijo”, continuó.

“Temo por mi vida”

Según las últimas informaciones brindadas por TMZ, la mujer se habría presentado en el hospital para tratar una herida en la cabeza, además de los golpes y los hematomas. “Nos dijeron que la mujer llamó a la policía inmediatamente pero Stacy huyó antes de que llegaran. También nos dijeron que solicitó una orden de restricción para ella y su hijo pero aun no lo hemos confirmado con la policía”, aclaró el portal norteamericano. “Temo por mi vida y la de mis hijos”, dijo según agregó el New York Post.

Evans ha pedido la colaboración a los amigos del exjugador para que le entreguen, ya que piensa que se está ocultando de la policía estadounidense.

Zac Stacy fue elegido en el puesto 160 del draft 2013 por St. Louis Rams, luego pasó por Jets de New York y el Saskatchewan Roughriders de Canadá. El último registro es en los Memphis Express, una franquicia de menor valía.