Una catalana asegura haber sido discriminada cuando viajó a Madrid: "Es tan fuerte la intolerancia que..."

La rencilla por excelencia en España que está de lo más presente en todas las calles es aquella que hay entre los madrileños y los barceloneses. Se reflejan ciertas tensiones que tienen que ver con problemas culturales, políticos y sociales pero, seguramente, aquello que genera las discusiones más acaloradas es el idioma. Lo cierto es que tanto el castellano como el catalán son dos lenguas totalmente reconocidas por el Estado, pero no todo el mundo lo respeta.

Gran parte de los españoles considera que la primera debería sobreponerse y ser la única con la que se comuniquen los habitantes, mientras que también hay otros que expresan su orgullo por Cataluña recurriendo a ella en sus conversaciones más cotidianas. Tal es el conflicto en España con respecto al catalán que se pueden llegar a dar casos en los que, utilizarlo en aquellos destinos en los que solo se hable el castellano, pueda llegar a ser entendido como una falta de respeto que termine en las peores peleas.

Una catalana denuncia haber sido discriminada en Madrid

Uno de los casos más representativos ha sido el que le ha ocurrido a una catalana, procedente de Barcelona, que viajó a Madrid y que denunció haber sido discriminada por hablar en catalán. Mediante sus redes sociales, @betuakaeffy, una creadora de contenido que se dedica a publicar vídeos sobre lifestyle y escenas personales, ha expresado cómo sufrió durante su estancia en Madrid malos tratos por parte de algunos habitantes de la ciudad.

Además, ha asegurado que no ha sido tan solo cosa de una vez, sino que ha tenido que aguantar faltas de respeto en dos ocasiones. Durante el inicio de la publicación ha expresado que iba a contar la historia de cómo su amiga y ella fueron discriminadas "en Madrid por hablar en catalán"; cabe resaltar que la primera vez que se dio esta situación tan solo la sufrió la protagonista de este testimonio.

"Encima está hablando este puto idioma de mierda"

La primera situación que se le dio a esta joven de Barcelona fue la siguiente: salió de noche por Madrid a una discoteca y quiso sacar su consumición (un vaso de cristal con bebida en el interior) al exterior cuando está prohibido, ya que las restricciones tienen como objetivo prevenir accidentes y evitar situaciones que puedan ser descontroladas por el consumo de alcohol. "Estaba saliendo con el cubata. Me lo estaba intentando esconder y me pillaron. Se lo di y no discutí, porque ya sé que no se puede hacer", explica.

Una vez le devolvió el vaso al miembro de seguridad de la discoteca, recibió el comentario de una persona que decía lo siguiente: "encima está hablando este puto idioma de mierda". Durante el video, no expresa cuál fue su respuesta A esta grosería, pero lo que sí que demuestra es que no puede comprender que, por ejemplo, a una persona que se la ve hablar en inglés "seguro que no le dices nada. O en francés, que también tienen lo suyo. A nosotros sí".

“Es que los catalanes, hablando catalán...”

La siguiente situación por la que tuvo que pasar esta catalana ocurrió en un McDonald’s, también durante la noche. Asegura que, tras preguntar a las personas que estaban esperando "oye, ¿Esta es la cola? ¿Sois los últimos?”, se puso la última en la fila y conversó con su amiga sobre cómo se dio la noche. Añade que el chico que tenía delante se sentía molesto por tener que escuchar a dos personas hablando en catalán, lo que supuso que la protagonista del vídeo le preguntara lo siguiente: “¿Qué te pasa?”.

Con su respuesta dio a entender que no le gustaba nada el catalán. “Es que los catalanes, hablando catalán...”, expresó. La joven barcelonesa le contestó preguntándole lo siguiente: "¿Qué quieres que hable? Yo hablo catalán, ¿vale?”. El madrileño le indicó, bajo su criterio, que es cuestión de respeto no hablar en catalán cuando se está en Madrid, lo cual le parecía "de locos" a esta joven.

"¿Qué te parecería a si fuera con una bandera española?"

Como siempre, el tema del independentismo tenía que estar presente. "Si yo fuera a Barcelona, ¿Qué te parecería a si fuera con una bandera española?", formuló el madrileño. La respuesta fue clara, declarándose que en Barcelona "hay muchísima gente con banderas españolas". Durante su testimonio expresa que todo los madrileños tienen la falsa creencia de que toda la gente de Barcelona se cree que los catalanes "odiamos a los españoles, a Madrid y el castellano".

La joven asegura que los madrileños son muy intolerantes y que a ella le da exactamente igual el idioma con el que se dirijan a ella o el que escuche hablar a los demás. "Yo hablaré en catalán porque es mi lengua, es como me siento bien", expresa. Además, revela que un hombre de origen latinoamericano se ofreció a ayudar a estas dos catalanas explicándole al madrileño que "ella tiene toda la razón". Finalmente, este hombre fue respondido con un contundente "tu no te metas que no tienes nada que ver”.