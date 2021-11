“Que me caso”. La sorpresa de Helena Condis por el anuncio de Juanma Castaño en Masterchef

“Que me caso”. Así de sorprendida se mostró Helena Condis y así se lo contaba a Belén López y a Vanessa Romero, dos de las participantes de Masterchef, al conocer que Juanma Castaño había dicho durante la semifinal de Masterchef, después de clasificarse para la final, que iba a ganar el concurso y que se iba a casar.

“Me muero, supongo que lo dijo en coña”, decía la periodista de la Cope. “¿Vamos de boda?”, le preguntaban. “Que no, que no, que yo no lo he hablado”, añadía Condis. “Juanma, ha saltado la bomba en La Condomina”, le decía Pepe Rodríguez a Juanma. “Lo primero es lo primero. Despedida de soltero, me encargo yo de organizarla. Vamos, Juanma ”, le decía Bustamante.

La “noticia” se la había dado Pepe Rodríguez a Helena Condis y a la madre de Castaño. “El otro día dijo Juanma que si ganaba Masterchef se casaba”, les dijo ante la sorpresa de las dos. “Yo no sabía nada”, respondía la novia del periodista.