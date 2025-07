Cómo es la vida de Íñigo Errejón después de dejar la política: por qué guarda silencio y dónde vive

Desde su renuncia como portavoz parlamentario de Sumar en octubre de 2024, Íñigo Errejón ha optado por una retirada silenciosa que ha marcado un punto de inflexión en su trayectoria política. El detonante fue la denuncia por presunto acoso y abuso interpuesta por la actriz Elisa Mouliaá, un hecho que dio paso a una intensa exposición mediática y a un proceso judicial aún abierto. En cuestión de días, Errejón pasó de ocupar espacios centrales en el debate público a desaparecer de escena, ensayando una estrategia de bajo perfil que sigue vigente.

Este repliegue, según detalla el artículo publicado por The Objective, se ha materializado en su traslado a una residencia privada en la urbanización de Húmera, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). La mansión, valorada en más de dos millones de euros, cuenta con piscina, servicio doméstico y vigilancia permanente. Aunque no es propiedad directa del exlíder de Más País, fuentes cercanas afirman que pertenece a amistades de confianza que le han ofrecido discreción y protección. Allí ha sido visto ocasionalmente, realizando actividades como pasear al perro o leer en el porche, siempre lejos de cualquier foco mediático.

Su presencia en redes sociales, aunque técnicamente activa, se ha tornado estática: no ha habido nuevas publicaciones ni comunicados desde su dimisión. Tampoco se le ha visto en espacios públicos, ni ha concedido entrevistas a medios, incluidos aquellos afines a su antigua formación. Esta decisión de permanecer en silencio ha sido interpretada, como señala The Objective, no solo como una estrategia personal, sino también como una maniobra legal orientada a no interferir en el proceso judicial ni provocar nuevos titulares que pudieran perjudicar su posición.

En paralelo, el caso judicial ha seguido evolucionando. Recientemente se conocieron audios en los que Mouliaá pedía a una testigo que respaldara su versión de los hechos, lo que ha provocado dudas sobre la veracidad de su testimonio. Ante esta revelación, el equipo jurídico de Errejón presentó una querella por injurias y calumnias, además de solicitar que se investigue si la conducta de la actriz podría constituir obstrucción a la Justicia.

Con todo, el futuro de Errejón permanece en pausa. No se han anunciado nuevos proyectos, ni se vislumbra un retorno a la vida pública. La incertidumbre sobre la resolución judicial y la aparente voluntad de mantenerse al margen alimentan la especulación: ¿estamos ante un retiro definitivo o una espera calculada? Según The Objective, serán los próximos meses los que definan si Errejón logra reconstruir su imagen o si este capítulo marca el cierre definitivo de su carrera política.

