La contundente respuesta a Pablo Iglesias por reírse del patriotismo de Espinosa de los Monteros

Pablo Iglesias dejó la politica, pero sigue muy activo como tertuliano o columnista en algunos medios y tambien en las redes sociales. Desde ahí ha comentado con un emoticono una charla de Espinosa de los Monteros.

“Mi primer noción, mi primer recuerdo de ser español es cuando yo era pequeño y vivía en Chicago y hablaba español mal, porque mi idioma era el inglés, pero en mi cuarto, mi padre”, ha contado el diputado de Vox emocionado por sus recuerdos, mientras el público aplaudía. “Es una tontería, pero me ponía pósters de España: de unos caballos en Ibiza, playa de Andalucía, una iglesia Románica. Para un niño pequeño eso era algo verdadermente asombroso y yo quería venir a España”

Para Pablo Iglesias esos recuerdos de quien era su contricante político no merecen más que una cara de susto. Ese ha sido todo su comentario al discurso del miembro de Vox. El tuit de Pablo Iglesias, como no podía ser de otra manera, ha generado un montón de comentarios y de reacciones por parte de sus seguidores, pero también de los que no suelen coincidir en sus opiniones. Tampoco esta vez.

Ha sido Alfonso Reyes quien con más contundencia ha contestado a Pablo Iglesias: Estoy seguro de que si @PabloIglesias viviera una larga temporada fuera de nuestro bendito país, hasta se emocionaría oyendo «Suspiros de España». A mí me pasó”