Alfonso Reyes ironiza sobre la campaña contra el consumo de lechazo del Pacma

Una de las últimas campañas impulsada por el Pacma va dirigida contra el consumo de lechazo en las fiestas navideñas. En redes sociales, el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal ha publicado el siguiente tuit: “El cordero lechal es una cría que todavía no ha sido destetada, que ha vivido solo 20 o 30 días. No es comida, no es parte del menú, es solo un bebé. Dejemos la crueldad fuera del plato en estas fiestas. #GoVegan”. El partido fundado en 2003 y que lucha por los derechos de los animales, el medio ambiente y la justicia social rechaza el especismo y defiende tanto el vegetarianismo como el veganismo. Ante este cóctel, Alfonso Reyes, presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales, ha tirado de humor para defender el consumo de un producto muy habitual en estas fechas especialmente en las mesas castellanas.

El que fuera pívot internacional ha tirado de su habitual sorna y ha publicado el siguiente tuit: “El cogollo de lechuga es una cría que todavía no ha sido desfotosintetizada, que ha vivido sólo 20 o 30 días. No es comida, no es parte del menú, es sólo un bebé. Dejemos la crueldad fuera de estas fiestas. #Golechuging”. El hermano de Alfonso Reyes recupera su versión más sátira para defender un producto del que dependen miles de ganaderos castellanos.