La selección española de balonmano, los Hispanos, han ganado los dos últimos Europeos. Defienden la corona (debutan el jueves 13 contra la República Checa, 18:00, Tdp), pero esta vez es distinto: el bronce en los Juegos el Tokio fue el punto final de una generación que ha estado la última década luchando siempre por las medallas o muy cerca. Comienza un nuevo ciclo con caras nuevas (cinco debutantes en una gran competición, los centrales Ian Tarrafeta y Agustín Casado, el extremo Kauldi Odriozola, el lateral Chema Márquez y el pivote Iñaki Peciña) junto con otras conocidas como la de Joan Cañellas (35 años), que se perdió los Juegos por lesión y quiere seguir en la selección disfrutando año a año, sin mirar más allá.

¿Cómo están viviendo la situación por el repunte del covid?

Hemos sido de las pocas selecciones, y tocamos madera, que no estamos teniendo muchos problema, y eso asusta un poco porque al final todas las selecciones los han tenido. Ha habido que hacer sacrificios que otros años no hubiéramos tenido, sin ver a nadie, ni a familiares que han venido a ver algún partido de preparación. Se ha hecho un poco más largo de lo normal. Pero esos sacrificios merecen la pena y a día de hoy no hemos tenido positivos y esperemos que siga así. Un positivo, dos o tres te pueden cambiar la dinámica en el campeonato, de ahí que en este Europeo el resultado final sea más incierto. Estamos cada día con PCR o antígenos.

Es una selección renovada. ¿Qué se ha encontrado?

Veo al equipo bien, es diferente. Me han sorprendido los jugadores nuevos. Seguro que van a aportar. Tienen cosas que los que habían venido los últimos años seguramente no tienen, y evidentemente les faltará la experiencia y el saber hacer en los momentos importantes que sí tenían los que ya no están. Si se puede empezar bien y cogiendo confianza, seremos una selección a tener en cuenta. A nivel técnico y táctico hay mucho.

Es el primer campeonato sin un Entrerríos en mucho tiempo...

Raúl era más la imagen por ser el capitán, pero hay que meter también a los demás: Raúl [Entrerríos], Viran [Morros], Dani [Sarmiento], Julen [Aginagalde]... Llevamos muchos años juntos y cada vez que uno no viene se le echa de menos. Luego deportivamente con los que estás tiras para adelante y se ha demostrado los últimos años que cuando uno no está tiras y el equipo sigue rindiendo. Esperemos no echarlos de menos en el juego, y la persona, pues es gente con la que llevas muchos años compartiendo momentos importantes y vivencias y cuando no están se hace raro.

¿Usted dudó si seguir? ¿Influyó que se perdiera los Juegos?

Sí tenía dudas después de tantos años, son muchos los sacrificios que se hacen y evidentemente pueden entrar dudas a nivel familiar, al tener dos niñas, no haber estado, por ejemplo, de noche de Reyes con ellas nunca. Pero, bueno, no me planteo el volver aquí mirando hacia los posibles Juegos en tres años. Si vengo es para disfrutar esta competición. Me hubiera gustado estar en los Juegos de Tokio y no me quería «despedir» por una lesión, así que, bueno, vengo a disfrutar, sabiendo que igual es la última experiencia o no. Quiero aportar y terminar con buen sabor de boca e ir paso a paso. Si el año que viene estoy bien y confían en mí, pues por qué no seguir. Mi filosofía ha cambiado en ese sentido: año a año. Mi mujer me ha insistido en que debo seguir y mi círculo de amistades se ha alegrado de que siguiera. Es fácil en un momento dado decir que estás cansado, pero luego sabes todo lo que te pierdes. Valorándolo todo, ya tendré tiempo de descansar. Pero también es cierto que los años de tus hijos van pasando. Es el sacrificio que hay que pagar.

¿Cambia su papel en el equipo?

Mi rol ha sido los últimos años un pelín diferente a lo que venía siendo igual hace siete u ocho, que tenía más protagonismo. Los últimos años no he tenido tanto. Con los nuevos jugadores puede que tenga un punto más de protagonismo no sólo dentro de la pista, también fuera, y lo que se pueda aportar intentaré estar ahí.

Jugó en España, Alemania, Macedonia y Hungría, y ahora está en el Kadetten Schaffhausen suizo. ¿Qué tal allí?

Estoy contento con lo que me he encontrado. Hay cosas que se pueden mejorar cuando llegas a un sitio, pero en general las expectativas que tenía se han cumplido. Sabía que iba a ir a un club con metas menos exigentes; a una liga, la suiza, que no es como la alemana o la española hace un tiempo, se puede asemejar un poquito a la húngara. No jugamos Champions, en la EHF el nivel es menor, pero también hay buenos equipos, la exigencia ha bajado un poco y el nivel deportivo, pero estoy súper a gusto con los compañeros, el club y con el entrenador y eso compensa. A nivel de vida y de familia, yo y mi mujer estamos encantados. Hemos encontrado un sitio bonito para que al menos en los próximos años nuestras hijas crezcan, y espero que mi mujer también a nivel laboral, y mientras yo a disfrutar de los años que me quedan de balonmano hasta que sea la hora de buscar otro camino o de volver a España.