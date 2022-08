El español Mohamed Katir, subcampeón de Europa en 5.000

Siempre por fuera, pero siempre en cabeza de carrera, Mohamed Katir aguantó hasta los últimos metros al noruego Jakob Ingebrigtsen. Fue con él toca la carrera y le aguantó cada cambio de ritmo, mientras los rivales iban cayendo, desfondados y Katir, bronce en el campeonato del mundo de hace semanas, seguía su ritmo, casi en paralelo, hasta que en la última recta. Ingebrigtsen metió una marcha más y ahí Katir tuvo que ceder, con rabia, como se vio al final, pero con orgullo también de ser segundo en el campeonato de Europa que se está celebrando en Munich.

Así, el noruego Jakob Ingebrigsten, reciente campeón del mundo en Eugene, revalidó en Múnich su corona continental de hace cuatro años en Berlín en los 5.000 metros. Katir (12:50.79) e Ingebrigsten (12:48.45), los dos únicos atletas con marcas acreditadas por debajo de los trece minutos, no defraudaron con su rivalidad a los presentes en el Estadio Olímpico de Múnich, que lució una excelente afluencia de público para presenciar una de las carreras más esperadas del campeonato.

La carrera la comenzó liderando Ingebrigsten, aunque al paso de la segunda vuelta se puso por delante su compatriota, Narve Gilje Nordas, que abrió brecha durante unos cuatrocientos metros hasta que fue alcanzado por el grupo, que se encomendó al ritmo que quiso marcar el británico Andrew Butchart.

Una caída del francés Hugo Fray a falta de cuatro vueltas desestabilizó la carrera. El italiano Yemaneberhan Crippa se puso a tirar, secundado por Katir y Adel Mechaal, un movimiento que no gustó a Ingebrigsten, que saltó a la calle dos para ponerse primero y enfilar los últimos ochocientos metros en cabeza.

La confianza de Katir hizo exprimirse al máximo a Ingebrigsten en la última vuelta, aunque el cambio de marcha que imprimió el noruego en la última curva fue imposible de seguir para el corredor murciano, que llegó a meta exhausto.

Ingebrigsten ganó en Múnich, con un estadio totalmente entregado, con un tiempo de 13:21.13, por delante de Katir (13:22.98), segundo, y de Crippa (13:24.83), tercero.

Katir (Alcazarquivir, Marruecos; 1988) es una de las nuevas estrellas del atletismo español. Su descaro y atrevimiento corriendo, unido a la confianza que transmite en cada competición que realiza, ha provocado que en los últimos tiempos su irrupción haya despertado mucha ilusión entre los aficionados españoles, que ven en él a un corredor que puede marcar época. Y lo está demostrando con medallas.

Ha estado entrenando en Sierra Nevada, a19 grados y después del Mundial no perdonó un día para preparar los Europeos. “Me despierto a las 8:40. Desayuno y a las 11 empiezo con la primera sesión. Acabo a la una, estiro un poco con mi novia, que me ayuda, como, me echo la siesta y por la tarde otra vez carrera. Ahora no hago muchos kilómetros. Como mucho 15, aunque a mucha intensidad pero no excesiva carga. En Sierra Nevada con 19 grados no se nota nada el calor”, contaba a Efe de la carrera acerca de su entrenamiento.

Y ha cumplido.