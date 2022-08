El emotivo mensaje de despedida de Casemiro del Real Madrid

El centrocampista brasileño Carlos Henrique Casemiro se despidió del madridismo tras aceptar la oferta del Manchester United, con el deseo de volver en un futuro para trabajar en un club en el que afirma ha “vivido la historia más maravillosa” que jamás pudo soñar. Ahora Ancelotti tiene que trabajar sin él.

La primera despedida de Casemiro, en el día que viaja a Mánchester para someterse al reconocimiento médico y convertirse en nuevo jugador del Manchester United, llegó a través de sus redes sociales. El brasileño, que el lunes dirá adiós en la Ciudad Real Madrid rodeado de todos los títulos conquistados, mostró su amor eterno al club blanco.

He vivido la historia más maravillosa que jamás pensé. Espero volver algún día a la que siempre será mi casa. Ni en mil vidas podré devolveros al @realmadrid y al madridismo todo lo que me habéis dado. Por siempre… ¡Hala Madrid! 🤍💜 pic.twitter.com/VH91DA3HJW — Casemiro (@Casemiro) August 20, 2022

“He vivido la historia más maravillosa que jamás pensé. Espero volver algún día a la que siempre será mi casa. Ni en mil vidas podré devolveros al Real Madrid y al madridismo todo lo que me habéis dado. Por siempre… ¡Hala Madrid!”, escribió junto a dos fotos en las que sale despidiéndose del Santiago Bernabéu en la celebración por la última ‘Champions’ y en un centro del campo para la historia con Luka Modric y Toni Kroos.

Kroos se despidió de él: “Desliza a la izquierda -en referencia a su publicación en Instagram-, no encontrarás una final perdida con esta combinación. ¡Lo dice todo! Lo echaré de menos. Te voy a echar de menos”, escribió en Instagram.

Por su parte, el uruguayo Fede Valverde compartió unas emotivas palabras: “Hoy sobran las palabras. Fuiste uno de los primeros que me abrió las puertas de su casa, que me dio una mano y siempre depositó su confianza en mí. Definitivamente me vas a hacer falta dentro del campo, pero seguro más fuera. Gracias por tanto Case”.

También Militao: “Agradecido por todo, Casemiro. Gratitud por los momentos, consejos y sobre todo por haber jugado a tu lado en el Real Madrid. Construimos una amistad y de aquí en adelante estoy apoyando tu éxito. ¡Eres un gigante!”, escribió en Instagram junto a varias fotos juntos.

El francés Ferland Mendy también publicó un texto a modo de despedida: “Case, Te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu gran carrera. Gracias por todo y buena suerte”.

Benzema ha escrito: “Case!!! ¡Bravo y gracias por todo!”, escribió el ariete en su perfil oficial de Instagram.

Por su parte, el español Nacho Fernández quiso desearle “suerte” a Casemiro en su nueva etapa en el Manchester United.

“Aquí en Madrid dejas una trayectoria para la historia. Un placer jugar contigo amigo. Suerte”, escribió.

Otro compañero en las batallas defensivas, aunque este solo la pasada temporada, como el austriaco David Alaba siguió la misma línea que Nacho: “¡Buena suerte, guerrero!”.

Por su parte, el hispano-dominicano Mariano Díaz se mostró orgulloso de haber tenido la oportunidad de jugar con él: “Case, ha sido un placer compartir contigo todos estos años. Te deseo lo mejor en tu nueva etapa. ¡Leyenda!”, escribió.