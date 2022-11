La misteriosa muerte del luchador ruso Alexander Pisarev: falleció tras comer “sandía envenenada”

El mundo de las artes marciales mixtas está de luto. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento del luchador ruso Alexander Pisarev, a los 33 años. Según medios locales, la principal hipótesis es que murió mientras dormía tras comer una sandía que estaría envenenada: la Policía está investigando una posible intoxicación alimentaria.

No tenía problemas de salud

Las últimas informaciones apuntan a que el alimento estaba envenenado, una hipótesis que los canales oficiales no han querido confirmar de momento. Su esposa, que también ingirió parte del alimento, se encuentra hospitalizada. “Pisarev murió mientras dormía. No tenía ningún problema de salud crónico. Según los informes preliminares, la muerte se produjo por una intoxicación alimentaria”, apunta la agencia de noticias rusa ‘Tass’.

“Los investigadores, con la participación de un especialista forense, están realizando una inspección adicional de la escena, confiscando elementos relevantes para la investigación y planificando un examen químico forense”, agregaron desde el Comité de Investigación de la Región de Moscú sobre la investigación en curso.

Su padre lo encontró muerto

Gor Vladimirovich, el padre del luchador, regresó a su apartamento después de pasear al perro de la familia y descubrió que ya no respiraba. “Miré dentro de la habitación: Alexander y su esposa estaban durmiendo”, se cita a Vladimirovich en Pravda. “Me acerqué y luego me di cuenta de que mi hijo ya no respiraba. Hubo fracturas de los dedos después de las últimas peleas, pero esto no es nada. Es muy raro. Todos comemos la misma comida, vivimos juntos”.

Una autopsia determinará la causa de su muerte, y el Comité de Investigación de la Región de Moscú dijo: “En Balashikha, se organizó una investigación sobre la muerte de un atleta como resultado de envenenamiento. Los investigadores, con la participación de un especialista forense, están realizando una inspección adiciona , confiscando artículos relevantes para la investigación y planificando un examen químico forense”.

Pisarev participó en cinco combates como profesional con un balance de tres victorias y dos derrotas y ha sido finalista en los campeonatos de Europa de MMA.