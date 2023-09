Un aficionado quiere entrar a un estadio con Wally, un caimán que come Cheetos y muslos de pollo.

En Estados Unidos, más concretamente en la MLB, se ha vivido un acontecimiento cuanto menos surrealista. Joie Henney, un aficionado de los Philadelphia Phillies, quiso entrar con un caimán al Citizens Bank Park para ver el partido de la MLB que enfrentaba a su equipo con los Pittsburgh Pirates. Este seguidor quiso justificar la presencia del caimán afirmando que era un animal de servicio. "Es un animal de apoyo emocional con licencia que ayuda a Henney a superar su depresión", se asegura en sus redes sociales.

"A Wally le gusta dar abrazos. Me acostaba en el sofá, me despertaba y él estaba acostado sobre mi cabeza. Y supe que que se recostaba mucho tiempo, porque tenía toda la huella de su mandíbula en mi cara", dijo Joie Henney. Lo más curioso es que encontró al animal en un estanque de Disney World y vive en su casa "alimentándose a base de Cheetos y muslos de pollo".

"Nunca he conocido un caimán que no te muerda. Si tonteas con su cabeza, su instinto es agarrarte. Él no lo hace. Puedes meter la mano y frotarle la lengua. Se niega a cerrar la boca. No sabemos por qué", dijo.

Es la primera vez que sucede algo así, aunque finalmente no le dejaron pasar. Henney se fue muy disgustado a su casa. “Los perros guía, animales de servicio o animales de servicio en entrenamiento son bienvenidos. Todos los demás animales están prohibidos”, refiere la política de animales de compañía del Citizens Bank Park. El caimán llegó a la vida de Henney en un momento de depresión tras sufrir las pérdidas de tres familiares y amigos cercanos.