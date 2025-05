Un madrileño desata la polémica por su opinión sobre cómo son los catalanes: "Tenéis fama de..."

España es un país que presenta una rica diversidad lingüística, donde el castellano es la lengua oficial en todo el país. A lo largo de la historia, se han albergado documentos en los que se evidencia la riqueza lingüística que ha ido surgiendo dentro del territorio. Aunque el castellano es lo que habla la mayoría de la población, el catalán, euskera y gallego son lenguas cooficiales en determinadas regiones.

Más allá del idioma, las costumbres, la gastronomía e incluso el fútbol han sido temas de conflicto entre los españoles. Uno de los más conocidos y que siempre crea polémica en redes sociales, es la rivalidad entre Madrid y Barcelona o en este caso, madrileños y catalanes.

Nada tiene que ver una ciudad con la otra, salvo que ambas son grandes metrópolis. En estos casos, el dicho “para gustos colores” es la mejor respuesta para evitar este tipo de polémicas. Sin embargo, en los últimos meses, muchos vídeos han reflejado como los catalanes opinan sobre Madrid y ahora, un madrileño ha lanzado varias indirectas a Cataluña.

Las características de un catalán, según un madrileño

Álvaro Casares, un madrileño que se dedica a hacer monólogos y parodias por España, ha publicado en su perfil de TikTok (@alvarocasaress) cómo son los catalanes en Barcelona. Aunque muchos han afirmado estar de acuerdo con él, otros creen que ridiculiza un poco la figura de la ciudad.

"En el metro evitas el transbordo de Paseo de Gracia y nunca has entrado a la Sagrada Familia, salvo con el cole", son las primeras características que destaca el madrileño. Muchos catalanes alardean de tener un monumento como la Sagrada Familia en Barcelona y no es para menos, ya que es el monumento más visitado de España. Sin embargo, esto se ha conseguido gracias a las visitas de turistas y otros españoles que van a ver su interior y no probablemente por los catalanes, que representan una minoría en este caso.

Otros pensamientos que destaca Álvaro Casares, es que los catalanes creen tener las mejores series y por supuesto que tienen fama de tacaños, algo que en el resto de España afirman ser verdad. Sin embargo, la comparación del agua del grifo es lo que menos ha impactado, puesto que saben en Barcelona el agua del grifo tiene mucho que envidiar a la de Madrid.

El metro de Barcelona y el vandalismo

El año pasado, el Metro de Madrid era elegido entre los cinco mejores de Europa, mientras que el de Barcelona es considerado de los más peligrosos. Aunque eso no significa que en Madrid no se enfrenten a problemas de vandalismo, Cataluña ha experimentado incidentes masivos en los últimos años.

En enero de 2024, un grupo de 70 grafiteros ingresaron en la estación de Jaume I en Barcelona, vandalizando el interior de un tren y posteriormente, pintaron el exterior de la estación de Passeig de Gràcia. Este acto provocó interrupciones de 10 minutos en las líneas 2 y 4, y los daños fueron estimados en 135.000 euros.

Las autoridades han implementado medidas para prevenir y sancionar estos actos vandálicos, incluyendo la detención de los responsables y la imposición de sanciones económicas. Además, se ha aumentado la presencia de efectivos de seguridad en las estaciones y se han mejorado los sistemas de vigilancia.