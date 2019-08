Así es el próximo rival de Nadal: Kokkinakis, amigo de Kyrgios y maltratado por las lesiones

"Es joven, tiene buena derecha y buen saque. Es un rival duro y si no hago bien las cosas, será un partido muy difícil". Así explica Rafa Nadal al oponente al que se va a enfrentar la madrugada del jueves al viernes (3:00, Eurosport). El australiano Thanasi Kokkinakis tiene sólo 23 años y no hace tanto era una de las grandes promesas del circuito. En 2014 jugó su primer y único partido contra Nadal en el Abierto de Australia, el que era el primer Grand Slam que disputaba (ganó fácil el español). Después, las lesiones se entrometieron en su carrera: espalda, muslo, pectoral, siete meses seguidos sin jugar... Y contra ello sigue peleando este australiano con raíces griegas que afirma en una entrevista a la ATP que todos esos problemas le han hecho "mentalmente más fuerte" y que está deseando "entrar a la pista para enfrentarse a Nadal".

Ahora es el 203 del mundo y nunca ha ganado un título ATP, pero en su palmarés figuran dos victorias contra "top 10" en seis enfrentamientos. Una de ellas fue contra Federer, en Miami en 2018. Kokkinakis, aparte de por destacar tan joven con su tenis, también se hizo famoso sin quererlo él. Fue culpa de su amigo y compatriota Kyrgios, con el que suele jugar en dobles. El chico malo del tenis actual dispara ahora contra todos de forma descontrolada, pero en una de sus primeras polémicas nombró al que va a ser próximo rival de Nadal. En el Masters 1.000 de Montreal en 2015, Kyrgios se enfrentaba contra Wawrinka y después de que el suizo le hiciera un gran punto, el "aussie" dijo: "Sí, pero mi amigo Kokkinakis se está acostando con tu novia". Así lo soltó, en alto, por lo que fue multado. La novia era otra tenista, Vekic, que jugaba dobles mixtos con Kokkinakis. Pero esa vez hasta Kyrgios se dio cuenta de que había pasado el límite y pidió perdón: "Me he disculpado en privado y lo hago en público. He hecho algo inaceptable".