Los perros que mordieron salvajemente a la atleta Carmen Corujo ya habían protagonizado otros ataques

La atleta Carmen Corujo resultó herida de consideración, especialmente en las extremidades, tras el ataque el pasado sábado de dos perros que se escaparon de una finca. A las 11.30 horas la Policía Local de Gijón recibió el aviso del citado ataque de los perros, un pastor alemán y un cruce de pitbull, en el camino del Cementerio, en el barrio gijonés de Tremañes.

La mujer había salido a correr cuando los dos perros se escaparon de la finca y comenzaron a morderla. Por suerte, un hombre que pasaba en coche por la zona acudió en su ayuda, si bien resultó también herido.

Una vez los agentes en el lugar, tuvieron que realizar disparos al aire para ahuyentar a los canes. La Policía localizó posteriormente al dueño de los mismos, que fue propuesto para sanción, mientras que los perros han sido trasladados para su custodia al albergue de animales de Serín.

"Me querían matar, algo les pasaba porque vinieron directamente a por mí por detrás en cuestión de segundos, no pude casi ni reaccionar, me tiraron al suelo y empezaron a darme dentelladas por todo el cuerpo, me inmovilizaron y no pude hacer nada, solo gritaba y gritaba por si alguien me escuchaba", declaró la deportista al diario 'El Comercio'.

"Solo dejaron sin atacar las cara porque me tenían boca abajo.Estaban fuera de sí, vinieron directamente a por mí, si no llega a pasar un hombre en coche me mata, empezó a tocar el claxon y uno se fue, pero el otro todavía me tenía cogida y me arrastraba para apartarme de la carretera, fue terrible», relató la víctima.

Ya habían protagonizado otros incidentes

Tras la investigación policial y, según adelanta el citado medio, se ha sabido que los canes ya habían protagonizado otros incidentes. Los animales no tenían ni chip, ni vacunas y estaban sin registrar. Habían mordido a una familia apenas unos días antes.

Apenas cinco días antes, el 12 de marzo, esos mismos canes atacaron a tres personas que pasaban por las inmediaciones del terreno del que se habían escapado. Dos de ellas presentaban mordeduras en las piernas y fueron atendidas por los sanitarios del SAMU. La tercera consiguió repeler el ataque. Hay al menos otra denuncia por las mismas circunstancias.

Carmen ha sido operada de un brazo y tiene heridas y desgarros por todo el cuerpo, en las piernas y un glúteo. Ahora trata de recuperarse en el Hospital de Cabueñes.

Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a la deportista y muchos usuarios exigen un mayor control de las razas potencialmente peligrosas.