Atlético de Madrid - Athletic. Una final en el Metropolitano

Tres partidos ha jugado el Atlético contra el Athletic Club esta temporada y ha perdido los tres. Los bilbaínos fueron los primeros que ganaron este curso en el Metropolitano y dejaron al equipo de Simeone fuera de la final de Copa. Ahora se enfrentan con la disputa del último puesto de acceso a la próxima Liga de Campeones al fondo.

«Necesitamos de todos. Del equipo, de la gente, de que nosotros podamos transmitirle a los futbolistas la importancia del momento y la responsabilidad que tenemos», dice el Cholo. El Atlético hace tiempo que se despidió de la Liga, en realidad nunca ha estado en condiciones de ganarla, y está a veinte puntos del Real Madrid. El entrenador del Atlético no quiso valorar las palabras de Rodrigo De Paul en los premios Laureus en las que afirmaba que estaba siendo una buena temporada. Se limitó a decir que no se imaginaba estar a tanta distancia del Real Madrid a estas alturas de la temporada porque no tiene «una bola de cristal».

Simeone se refugia en su lema de siempre para afrontar un encuentro decisivo. «Todos los días escuchamos las mismas frases, porque cada partido tiene su importancia. No me voy a alejar de lo que hemos dicho desde hace doce años: partido a partido», dice. Y tampoco se aleja de su costumbre de llamar el «Bilbao» al Athletic. «El Bilbao es uno de los equipos a los que menos goles [30] hacen. El Madrid está primero [22] y ellos segundos. Eso ya de por sí habla de sus características de equipo. Seguramente, es de las mejores temporadas en los últimos 30 años en Liga, ni que hablar ganando la Copa del Rey. Está haciendo una temporada extraordinaria y los resultados están a la vista», reconoce.

Simeone ha recuperado a Morata, que estuvo ausente varios días de los entrenamientos por una neuralgia del trigémino, una afección dolorosa e incapacitante de la que parece haberse recuperado pronto. «Está haciendo un gran esfuerzo para poder acompañarnos. Esperemos que esto que tiene lo pueda resolver de la mejor manera. En los entrenamientos lo veo bien, con entusiasmo y con ganas. Ojalá nos pueda ayudar», asegura.