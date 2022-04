Adiós a Javier Imbroda, la pasión hecha entrenador de baloncesto

Javier Imbroda (8-1-1961, Melilla; 3-4-2022, Málaga) se llevó la última gran ovación de su vida hace poco más de un mes en la final de la Copa del Rey de Granada. El reconocimiento de la ACB con el pabellón puesto en pie era el de todo el mundo del baloncesto a un entrenador que se hizo grande desde la pasión y la energía que transmitía. Un cáncer de próstata con el que llevaba peleando desde 2015 ha acabado con su vida en la ciudad en la que era poco menos que una leyenda. Melillense de nacimiento y malagueño de adopción fue en la capital de la Costa del Sol donde Imbroda se convirtió en un referente para el baloncesto español.

Desde el banquillo, su Mayoral Maristas, y el de los hermanos Smith, se convirtió en una ráfaga de aire fresco a finales de los ochenta y primeros noventa. Defensa, descaro, intensidad, atrevimiento, velocidad... la fusión de aquel club con el Caja de Ronda y el nacimiento del Unicaja convirtieron a Málaga en una de las capitales del baloncesto español. Aquel equipo se rebeló contra todo. Plantó cara a los grandes y en 1995 estuvo a un triple, el que no anotó Mike Ansley en el cuarto partido de la final, de ganar la Liga al Barça. De Málaga, pasó al Caja San Fernando, vivió una temporada para el olvido en el Real Madrid, luego llegaron el Grupo Capitol Valladolid y el Vive Menorca. Más de 600 partidos en la élite del baloncesto español.

Su paso por la selección fue tan breve como intenso. Ejerció como ayudante de Lolo Sainz en la plata del Eurobasket de 1999 y en el Eurobasket de 2001 recibió la alternativa. Lo hizo a lo grande. Reclutó a Pau Gasol y con los junior de oro tomando el mando de la selección ganó la medalla de bronce en un partido memorable ante la Alemania de Nowitzki. El verano siguiente, en el Mundial de Indianápolis, no se tocó medalla, se vengó Nowitzki en cuartos, pero... las victorias ante Serbia y, sobre todo, ante Estados Unidos están en el libro de oro de la selección. España no fue su único equipo nacional. En 1992, su amistad con Sabonis y Homicius le llevó a ser segundo de la selección lituana en los Juegos de Barcelona. Javieras Imbrodas fue bronce olímpico.

Lejos de la cancha creó la Fundación Javier Imbroda que se dedica a la inclusión de niños con problemas a través del deporte. Entró en política como diputado autonómico de Ciudadanos por la provincia de Málaga. Se convirtió en Consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía y apostó por la celebración de grandes eventos en su Comunidad. Cuando el cáncer de próstata le asaltó decidió “Luchar por la vida” como titulaba una carta de 2017. Relataba que “la enfermedad no te puede sentir débil”, que debía “ser activo y hablar con las células sanas”, que tenía que “vivir, no renunciar al ocio, a la risa, no instalarse en el lamento ni dar pena” y que tenía que “dar gracias a la vida”. Descansa en paz Javier Imbroda.