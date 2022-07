Griner, la estrella de la NBA femenina detenida en Rusia, admite que llevaba cannabis

La baloncestista estadounidense y campeona olímpica y mundial Brittney Griner, acusada de posesión y contrabando de drogas, ha admitido su responsabilidad por la presencia de cannabis entre sus pertenencias, pero criticó las irregularidades cometidas en su detención en Rusia. “No tenía intención de introducir nada ilegal, pero asumo mi responsabilidad por lo que encontraron en mis maletas”, declaró Griner en la vista celebrada en un tribunal de Jimki, en la región de Moscú.

La jugadora, que volvió a comparecer sentada dentro de una celda, subrayó que consume cannabis como analgésico para aliviar el dolor en sus rodillas, pero nunca durante la competición. También admitió tener conocimiento de que es ilegal introducir cannabis en territorio ruso, pero adujo el cansancio y las prisas a la hora de hacer la maleta como excusa. “Durante el registro yo misma no esperaba ver ese preparado. No tenía deseos de violar ningún ley rusa. Creo que me precipité, aún no estaba del todo curada (del covid-19), por eso lo metí todo en la bolsa”, comentó.

En su defensa argumentó que, aunque Estados Unidos recomendaba no viajar a Rusia, ella voló a Moscú para no dejar tirado a su equipo, el UGMK de Yekaterimburgo. “Admito mi culpa por lo ocurrido, aunque no lo quería hacer. Entiendo la acusación, pero no quería guardar nada”, apuntó.

A su vez, denunció que en febrero pasado los funcionarios y agentes de aduanas del aeropuerto de Sheremétevo la obligaron a firmar documentos sin explicación y cuyo contenido desconocía por estar escritos en ruso, sin la presencia de un abogado. También aseguró que, después de que se comunicara con su esposa y agente en Estados Unidos, se le requisó el teléfono móvil y tampoco se le leyeron sus derechos, tras lo que fue esposada.

El juicio proseguirá el 2 de agosto con el interrogatorio al especialista que realizó el examen del cannabis hallado en las maletas de Griner. En su momento el Departamento de Estado de Estados Unidos condenó la detención de Griner, mientras sus abogados informaron al tribunal de que el cannabis fue prescrito a su defendida para su uso medicinal.

Griner escribió a principios de mes una carta al presidente estadounidense, Joe Biden, en la que se mostró “aterrada” de tener que permanecer en Rusia para siempre y le pidió ayuda para liberar a ella y otros estadounidenses detenidos en el extranjero. Seguidamente, la Casa Blanca informó de que Biden se ha tomado “personalmente” la búsqueda de la liberación de la jugadora de la WNBA.

La deportista, de 31 años, doble campeona mundial y olímpica con su país, fue detenida el 17 de febrero en el aeropuerto de Sheremétevo en Moscú tras hallar los funcionarios de aduanas en sus maletas aceite de cannabis. Seguidamente, la baloncestista fue arrestada por posesión y contrabando de drogas y se encuentra desde entonces en prisión preventiva.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, negó que el proceso penal contra la baloncestista tenga trasfondo político. Según la prensa local, Rusia y Estados Unidos podrían estar negociando el canje de la jugadora por el comerciante de armas ruso Víktor But, conocido como el “mercader de la muerte” y que cumple condena en una prisión estadounidense. But cumple 25 años de cárcel, entre otras cosas, por conspirar para matar a ciudadanos estadounidenses y vender armas a la antigua organización guerrillera de las FARC colombianas. Recientemente, Rusia y Estados Unidos intercambiaron al estudiante estadounidense Trevor Reed, condenado a nueve años de cárcel por resistencia a la autoridad, por el piloto ruso Konstantín Yaroshenko, sentenciado en Estados Unidos a 20 años por contrabando de drogas.