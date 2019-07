Los planes de Roberto Bautista estaban lejos de llegar a las semifinales de Wimbledon antes del torneo. Tan lejos que debía estar en Ibiza celebrando su despedida de soltero. "Tenía planeado estar en Ibiza ahora mismo. Teníamos todo organizado. Mis seis amigos están allí, pero se siente mejor estar en Londres", afirmó.

Sus amigos celebrarán su despedida mientras él se prepara para intentar ganar una vez más esta temporada al número 1 del mundo, Novak Djokovic, pero el viernes estarán todos juntos. A partir de las 14:00 horas en Vamos de Movistar se verá el partido.

Ellos sólo cambiará el escenario, en lugar de en Ibiza estarán en Wimbledon. Bautista ha vencido al serbio en sus dos compromisos este año, en Doha y en Miami. "No sé si le intimido, pero incomodarlo seguro. Creo que he jugado buenos partidos contra él. Por momentos le he puesto contra las cuerdas. Va a ser un partido parecido a los que hemos jugado él y yo", decía el tenista español después de superar al argentino Pella y clasificarse para las semifinales.

Es el sexto español que alcanza la penúltima ronda en el torneo británico, pero deja el favoritismo en manos de Djokovic. "Es el favorito a ganar el partido y a ganar el torneo", afirma.