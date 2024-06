Boston Celtics, contra Doncic... y los Lakers

El último anillo de los Celtics llegó en 2008. Enfrente estaban los Lakers de Kobe Bryant y Pau Gasol. En Boston, estas Finales, que arrancan esta madrugada en el TD Garden, se juegan contra los Mavs y contra los californianos. Si levantan el título sumarán el decimoctavo anillo, uno más que los de L. A. En Boston se sienten favoritos y los números lo ratifican.

Nadie se acercó a sus 64 victorias en la primera fase. Acumularon la quinta mejor diferencia de puntos de la historia (+11,4), no han perdido dos partidos seguidos, han ganado 17 por 25 puntos o más... en las eliminatorias previas solo han cedido dos derrotas (4-1 a los Heat; 4-1 a los Cavs y 4-0 a los Pacers) y ambas fueron en Boston. Pero hay quien cuestiona esa superioridad por la fragilidad este año del Este (el segundo quedó a 14 partidos de diferencia) y las lesiones que han marcado sus playoffs: los Heat no tuvieron a Jimmy Butler; los Cavs, a Donovan Mitchell y los Pacers, a Haliburton. Demasiadas facilidades. En los Mavs van a estar todos. Y en los Celtics también, porque Kristaps Porzingis estará recuperado después de la mini pretemporada (9 días) que han tenido para preparar las Finales. Porzingis es la guinda de un quinteto imponente. El letón, con pasado en Sevilla, jugó en Dallas con sus 2,21 y en Boston ha repetido los números (20 puntos y 7 rebotes) que firmó en Texas. Pero las estrellas de Boston están en el perímetro.

Jayson Tatum, que compartió vestuario con Irving en su año de novato, puede presumir de ser el máximo anotador de la historia de los playoffs con menos de 27 años. El segundo es su compañero Jaylen Brown, que fue el MVP de las Finales del Este. «Nunca he ganado una mierda y no me lo esperaba», fue su reacción cuando le entregaron el premio Larry Bird. Casi tan importantes como Tatum y Brown están siendo Jrue Holiday y Derrick White, la mejor pareja de defensores exteriores de la Liga y los encargados de rebajar la producción de Doncic e Irving. Son capaces de hacer muchas más cosas además de defender como nadie, aunque su entrenador, Joe Mazzulla de 35 años, haya afirmado: «No hay quien pare a Doncic e Irving».