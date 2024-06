Doncic, en las Finales mejor acompañado que nunca

«The Wall Street Journal» publicó un reportaje el fin de semana que titulaba «El lugar donde Doncic aprendió a ganar», en el que hacía mención a la «cultura del Real Madrid». El balcánico tenía muy claro cuál era su objetivo antes del quinto partido de la final del Oeste. Se trataba de que no hubiera un sexto para ver la final de la Champions seis días después del disgusto que se llevó por no ganar su Madrid la Euroliga. En el pasado All-Star en Indiana, en la conferencia de prensa previa al partido, Luka no quitaba ojo de su teléfono móvil. Estaba viendo la semifinal de la Copa del Rey de Málaga entre el Madrid y el Valencia. Y esta misma temporada ha recibido incluso la visita en un partido de Florentino. Un madridista en The Finals.

Doncic ha llegado a las Finales en su sexto curso en la NBA y lo ha hecho con un equipo que ha cambiado precisamente desde el All-Star. El curso pasado los Mavs eran una de las siete peores defensas de la Liga y esta temporada iban por el mismo camino hasta que a mediados de febrero reclutaron a PJ Washington (tiro exterior y defensa feroz) y Daniel Gafford (músculo, defensa, trabajo y energía). En verano habían llegado Dereck Lively –20 años y 2,16 para jugar por encima del aro– y Derrick Jones, un sospechoso habitual capaz de hacer de todo. Los cuatro aportan aquello que reclamaba Doncic. Y a ellos se ha sumado la versión más productiva de Kyrie Irving.

El escolta, campeón con LeBron y los Cavs en 2016, llegó a Boston un año después. Jugó 127 partidos y salió por la puerta de atrás camino de Brooklyn. Allí dejó de jugar y se convirtió en un referente de los antivacunas, terraplanista, antisemita... llegó a Dallas en febrero de 2023 y su aterrizaje fue un desastre (9 victorias y 18 derrotas fuera de los playoffs). Pero un año después todo ha cambiado. Con 32 años vuelve a ser el que fue.

Y Doncic está encantado. Los Mavs acabaron quintos del Oeste y se han quitado de encima a Clippers (4-2), Thunder (4-2) y Wolves (4-1). Sus números en playoffs son escandalosos: 28,8 puntos, 9,6 rebotes, 8,8 asistencias y tirando de tres mejor que nunca. Trece años después del anillo de Nowitzki y en su tercera final, los Mavs sueñan con su segundo título.