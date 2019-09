Vaya por delante mi profundo pesar de esta tragedia que costó la vida a un magnífico compañero y gran futbolista como José Antonio Reyes.

Que por cierto, tiene narices que haya quien lo dude. — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) September 24, 2019

Recuerdo, sobre todo para quien solamente haya leído los titulares de los medios, lo que dije o quise decir aquel día en Twitter:

1.- lamento la tragedia

2.- me da asco la gente que se alegra

3.- el dolor es compatible con la reflexión y aplicar la prudencia en carretera. — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) September 24, 2019

También dije que quizás no merecía un homenaje, obviamente no me refería a su carrera futbolística. Como no quedó claro, lo expliqué de inmediato en otro tweet.

Ya estaba claro del todo, pero los medios ya tenían un titular... — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) September 24, 2019

Como piloto de rallies amateur y muy malo, algo he aprendido tras correr + de 100:

En las distancias de frenada influyen muchos aspectos que ahora voy a desarrollar, llegando a ser muy difícil 2 distancias iguales en el mismo coche, a la misma velocidad y en la misma carretera. — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) September 24, 2019

Sigue influyendo:

- el estado, temperatura, características, y peculiaridades del asfalto.

- la presión con la que se activa el freno

- la carrocería y aerodinámica del vehículo.

- el peso del vehículo.

... ya paro que hasta yo me aburro. — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) September 24, 2019

Llegando en mi opinión a la siguiente conclusión:

Es muy difícil, extremadamente difícil, y con un margen de error grande; que alguien determine la velocidad.

Con lo cual NO me creo ninguna versión.. ni oficial que la desconocemos, ni particular.

Y además creo que ya importa poco — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) September 24, 2019

Hasta ahora hemos conocido:

- Qué circulaba a no se que velocidad extratosferica. Imposible avalarla con datos y desmentida por la guardia civil.

- Qué la velocidad estaba implicada en el accidente sin poder determinarla (versión guardia civil). — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) September 24, 2019

- Qué circulaba dentro de los límites, versión perito forense particular, avalada en que no le había pillado ningún radar en su trayecto; y que algo había sucedido en la parte trasera del vehículo, siendo inevitable el accidente. — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) September 24, 2019

También hay quien reconstruyó la hora de salida, del accidente y sacó la velocidad media.



Como veis, en mi opinión mucho humo, nada oficial, y lamentablemente todo inútil salvo para insultar y crear fricción. — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) September 24, 2019

Resumiendo, una desgracia temenda no tener entre nosotros a una bella persona como José Antonio y que cualquier hipótesis no nos lo va a devolver.

Y regresando al principio, la prudencia no es mala compañera y quien se alegra de la muerte de los demás es muy ruin. — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) September 24, 2019