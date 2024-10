"Carlos Alcaraz me va a aplastar"

El francés Gaël Monfils será el rival del número dos del mundo, el español Carlos Alcaraz, en los octavos de final del Másters 1.000 de Shanghái después que superase a su compatriota Ugo Humbert por 7-6 (7), 2-6 y 6-1.

El balance de Alcaraz frente a Monfils es favorable, con 2 victorias y una derrota en los tres enfrentamientos que han tenido, aunque el último fue a parar a manos del francés, en los dieciseisavos del Másters 1.000 de Cincinnati.

El murciano, que el año pasado cayó en octavos de final de este torneo ante el búlgaro Grigor Dimitrov, ha superado en las primeras dos rondas a jugadores locales: primero, a Shang Juncheng (6-2, 6-2), y luego, a Wu Yibing (7-6 (5), 6-3).

"Va a ser un partido muy duro, realmente. Es uno de esos encuentros que te gusta jugar en esta etapa de mi carrera, jugando ante tenistas grandes. Se está convirtiendo en leyenda. Para mí, es un honor poder compartir pista con este chico mañana. Será genial enfrentarme con él otra vez", decía Monfils sobre su enfrentamiento con el tenista español.

Le ganó en Cincinnati, en una victoria inesperada, pero después, Monfils ganó sólo un partido hasta este torneo. A sus 38 años ve cerca el adiós y muy lejos ganar a Carlos Alcaraz ahora: "Creo que me va a ganar. Me va aplastar, al 100%. Creo que la última vez tuve suerte. No fue un buen partido suyo y yo tuve uno bueno. Su nivel es increíble. Como digo, se está convirtiendo en leyenda. Imagino que me va a aplastar. Intentaré hacer todo lo posible para que no me aplaste tan fácil", decía Monfils con una sinceridad aplastante.

"Todo es un bonus. Esto no quiere decir que no saltaré a pista con la actitud correcta, porque ya tengo experiencia, pero hablando desde la experiencia os digo que este chico es otra historia. Honestamente, va a ser un 99% de probabilidades para él. Por ese 1% es por lo que vas. Voy a disfrutar, pero como un hombre de verdad os digo, este chico es otra cosa", decía.