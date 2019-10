Casemiro:"Voy a por un balón como voy a por un plato de comida"

Los comienzos de Casemiro en el Real Madrid de no fueron fáciles. Cedido al Oporto la temporada después de la consecución de la Décima, el brasileño regresó al club blanco de la mano de Rafa Benítez. Pero tan sólo unos meses después de su llegada, el técnico madrileño fue destituido y Zidane cogió las riendas del Real Madrid. "Cuando vino Zizou, los primeros cinco partidos no jugué con él. Y yo me digo ¿qué pasa con este? Pero si este hablaba muy bien de mí. Fui a su despacho. Le dije 'míster, estamos en enero, yo quiero tener protagonismo, quiero jugar'. Y yo me acuerdo muy bien de lo que me dijo: "Case, tú tranquilo, que tú cuando empieces a jugar no vas a dejar de jugar nunca más", reconoce Casemiro en Universo Valdano.

Con el argentino, además de confesar que su entrada en el equipo de Zidane no fue fácil, Casemiro habla de su carácter e intensidad sobre el campo. "A mí me da igual que sea el minuto 12 o el 90. Yo siempre voy a por un balón como voy a por un plato de comida. Yo voy siempre como si fuera el último balón".

El martes a las 23.00 horas en #Vamos podrá verse la entrevista completa.