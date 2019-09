Cara a cara: ¿Debe el Barcelona destituir a Valverde?

► José Luis Sánchez: Sí, que entrene Messi

Querida Carme, para mí es una bendición que siga Valverde en el banquillo del Barcelona. Iré preparando las palomitas para cuando lleguen las eliminatorias de la Copa de Europa. Ahora mismo sois un equipo sin alma, sin carácter... y eso se transmite desde el banquillo. Si haces una reflexión profunda la imagen de Granada no difiere mucho de la ofrecida en Pamplona, Bilbao, Roma, París, Turín... Es como estar esperando el autobús, algo predecible y un aburrimiento.

Un Barça de bostezos

Y eso le pasa al aficionado del Camp Nou. Después de la eliminación frente al Liverpool hubo un clamor y, semanas después, tras perder la final de Copa, se multiplicaron las voces que pedían su despido. Este Barca no genera ilusión, no transmite alegría y Ernesto debe darse cuenta, su fórmula ya no funciona. Está claro que no es el único responsable, pero esa plantilla acomodada necesita alguien que la reactive, siempre y cuando con el permiso del verdadero entrenador, Messi.

Messi, entrenador-jugador

Carme, ¿por qué siempre se escapa de las críticas Leo? Valverde culpable, correcto. Pero si sigue es porque Messi lo ha querido. Las dos Ligas ganadas vienen por la incomparecencia del Madrid, no han tenido demasiado mérito. Y eso lo sabe el «10» porque en Europa sale escaldado. Quiere más, pero su rendimiento ha decaído. Quería a Neymar para la Champions y Valverde no consigue darle ese plus. Hazme caso, como al final decide Messi, es fácil. Echáis a Valverde, hacéis entrenador-jugador a Leo... y todos contentos.

► Carme Barceló: No, la culpa no es solo suya

En el Barça las cosas se hacen de otra manera, apreciado Sánchez. Bartomeu no es Florentino Pérez, que sumó la pasada temporada tres entrenadores y, ni así, consiguió título alguno. Por no hablar de esta pretemporada. Pero vamos a Valverde. Bajo mi punto de vista, cesarle ahora sería un error porque la temporada acaba de empezar, porque no es el responsable máximo de la planificación, porque Neymar le ha marcado –en negativo– con todas las consecuencias que ello le ha conllevado y aún conlleva, porque tiene un crédito avalado por los títulos y por su plantilla y porque no es el único responsable. Más de un jugador debería dar un paso adelante y sudar la camiseta que le paga.

Yo sí sé lo que es un babero

El aburrimiento, querido José Luis, sé que es algo que conoces bien yendo tantos meses al Bernabéu y quedándote dormido. El Barça cuenta con elementos novedosos –Ansu Fati, De Jong– que mueven el avispero y emocionan aún cuando pintan bastos, como sucedió en Granada. Los baberos que hemos lavado gracias a Messi volverán a la lavadora cuando Leo se recupere al 100%. Yo sí sé lo que es eso a día de hoy, compañero. Tú lo echas tanto de menos como a Cristiano.

Espabilando que es gerundio

La culpa no es de Valverde. Toda, no. El mazazo que supone este triste inicio de Liga no eleva la moral de la tropa, pero la responsabilidad es compartida. Los partidos del Barça fuera de casa son de vergüenza ajena y Anfield es un recuerdo traumático. Pero no señalemos sólo a uno. Por favor.