Cara a cara: ¿Son un escándalo las ayudas arbitrales al Barça?

► José Luis Sánchez: Sí, la «masa gris» escandaliza a La Liga

Estimada Carme, pensaba que no se podía sofisticar más el sistema, pero debo aplaudir la implantación del VAR. Ahora, ante los continuos favores al Barcelona se ha inventado el término «gris», la «Masa Gris» implacable que decide la Liga. ¡Fantástico! Al inicio de temporada pensábamos que algo iba a cambiar, pero no, la tecnología se oxidó cuando Lenglet fue expulsado correctamente en la jornada 5. Después han venido los escándalos ante el Villarreal (gol en fuera de juego, agresiones impunes de Busquets y Messi), Getafe (inexplicable gol anulado), Leganés (kárate Suárez) y en Gerona (dos penaltis al limbo, expulsión inventada). Sabes como yo que en las últimas jornadas, con el título decidido, vendrán los errores contra el Barça. Más viejo que el saber.

Guinness arbitrales

Son curiosos algunos datos arbitrales. Desde que en 2004 el Barça cambió su voto a la Federación los números son escandalosos. Me sorprende que no hayan pasado los responsables del Récord Guinness a entregar varios reconocimientos. Al club con menos penaltis en contra en quince años, al de mejor saldo en expulsiones, al de más penaltis a favor en una temporada... Este año, sin ir más lejos, Ter Stegen no sabe lo que es prepararse para una pena máxima. Así es difícil competir. Luego llega Europa, la realidad... y «al carrer». Os daría ya el título antes de pasar por este sonrojo semanal. Escándalo tras escándalo hasta la vergüenza final. No hagáis más daño a la Liga y disimulad... ¿Qué más queréis que os den? Todo Ok, Carme, Todo Ok.

► Carme Barceló: No, pensar algo así es una aberración

Estáis perdiendo el norte. Y casi, casi, el sur. No todo vale, querido José Luis. Presionar a los árbitros y al VAR día sí, día también, no va a lograr tapar las carencias de unos y las virtudes de otros. Me parece una aberración que alguien pueda decir que existen ayudas arbitrales al Barça cuando el propio equipo azulgrana ha sufrido, en blanco y negro y en color, los errores de un colectivo que jamás ha estado a la altura de las competiciones. En Montilivi nadie le echó un cable a nadie. Más bien se lo echó el propio Girona al cuello, con una segunda amarilla absurda de Bernardo que dejó a su equipo con diez o un error garrafal en defensa que supuso el 0-1. Hablas de tapadera cuando hay algún club doctorado en el tema. Qué me estás contando, Sánchez.

El mérito es azulgrana

No me hables de recuerdos o te cuento yo la historia de Guruceta (que en paz descanse) o ese gol que entró medio metro ante el Betis hace dos temporadas, ambos ejemplos de otra realidad tozuda. El Barça está donde está por méritos propios y si quieres hablar de récords, aquí te dejo yo uno: con el gol de Semedo, los de Valverde llevan 32 jornadas seguidas marcando fuera de casa en Liga.

La que se avecina

El Barça sigue líder, con Messi cerquita de la Bota de Oro y todo ello no con la ayuda de los árbitros, sino de los Suárez, Alba, Piqué y Arthur, que lo están bordando. Voy a acabar pensando mal, apreciado José Luis, y a creer que estáis desprestigiando tanto al VAR para que lo quiten en la Champions. Ay, ay, ay..