Cara a cara: ¿Va de farol Bartomeu con Neymar para contentar a Messi?

► Alfredo Duro: Sí, cazados y sin un euro en la caja

Se te está poniendo cara de Bartomeu, Cristóbal. Cara de mal jugador de póker, Soria. Porque es lo que sois tú y el presidente del Barcelona, completamente superado por una situación esperpéntica en la que la presión y el capricho de Messi están provocando un ridículo insuperable. Es lo que tiene aparecer ante el mundo del fútbol como autores de una jugada maestra para devolver a Neymar al Barcelona, cuando, en realidad, ni quieres a Neymar ni puedes fichar a Neymar porque te has gastado toda la pasta. Cazados y sin un euro. Así estáis.

Quiebra financiera

Qué papelón, Soria. Qué papelón el tuyo y el de Bartomeu. Y ya de paso, qué papelón el de Messi. Vaya patada en las partes de la planificación deportiva del club, que en ningún caso ha contemplado la vuelta de Neymar. ¿Quién planifica en el Barça? ¿Messi o el presidente? Lo de Bartomeu es inadmisible. Su autoridad está en entredicho y bajo sospecha. Quiere lo contrario de lo que le pide Messi, renovaciones de Messi incluidas, y el resultado de todo está cercano a la quiebra financiera del club.

Bomba en el vestuario

Lo mejor es que esto ha metido una bomba en el vestuario del Camp Nou. ¿No fuiste tú el que nos contaste el monumental cabreo de Rakitic al verse implicado en un posible intercambio? Visto lo ocurrido con Coutinho y el Bayern de Múnich, el fichaje más desastroso de la historia del fútbol mundial, el farol de Bartomeu con Neymar es comparable en el mus a un órdago al juego con treinta y tres siendo postre. Sí, Cristóbal, treinta y tres, como las ligas del Real Madrid.

► Cristóbal Soria: No, lo que diga mi «shiquetito»

A estas alturas no debemos dudar del liderazgo de Messi no sólo dentro del vestuario, sino dentro del club. Es normal que el presidente Bartomeu actúe al dictado del capitán haciendo lo posible y lo imposible para contentarle. Leo está sentado justo a la derecha del escudo y esto no se debate.

Que no hablen en Madrid

Que un gurú autorizado de la vikingada como Alfredo Duro venga a darnos lecciones de planificación deportiva tras uno de los ridículos más espantosos que se recuerdan en la historia reciente de nuestro fútbol, la llamada «revolución Zidane», con todos los titulares el sábado en Vigo procedentes de años anteriores, desacredita cualquier argumento llegado de la capital. Si quieres, Duro, hablamos del caso Bale.

Se está intentando

Neymar es muy bueno. Se equivocó marchándose del Barça, lo saben él y su entorno. Quizás echamos en falta algún gesto público por su parte dejando claro su deseo de volver a vestirse al lado de Su Santidad Leo Messi. Pero Bartomeu quiere satisfacer al argentino, sabe que el camino más corto para tocar pelo en Europa es tenerle con una sonrisa en la cara. La operación es más que compleja y puede haber dudas de cómo afrontarla en lo deportivo y en lo financiero. Me consta que el presidente la está llevando personalmente. Lo fácil sería sacar al brasileño de París con un talón en blanco, pero lo razonable es meter jugadores en la operación, y aquí es donde puedan surgir dudas de si Bartomeu va con todo o va de ojana. Yo lo tengo claro: que vuelva, pero no a cualquier precio.