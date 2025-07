Aleix Espargaró termina por los suelos su estreno como ciclista profesional

El expiloto de MotoGP Aleix Espargaró, del Lidl-Trek, se ha retirado este viernes en la tercera etapa de la Vuelta a Austria, donde estaba realizando su debut como profesional, tras sufrir una caída que le ha obligado a abandonar la carrera.

"Estoy muy triste por el abandono. Obviamente tengo algo roto porque el dedo tiene el doble de su tamaño. No podía frenar, me dolía demasiado y me vi obligado a abandonar. Espero estar pronto de vuelta y le deseo al equipo la mayor de las suertes", expresó el expiloto tras el incidente en un vídeo difundido por su equipo.

Espargaró había terminado en la 85ª posición en su debut como ciclista profesional cruzando la meta a 13 minutos y 23 segundos del ganador, mientras que en la segunda jornada cruzó la línea de meta en 70ª a 1:23 del ganador de la etapa.