El Baby Tour o la revolución

Ciclismo

Parece haber pasado toda una vida desde que el equipo Sky, ahora llamado Ineos Grenadiers, llegó al ciclismo para situar en el mapa del deporte de las dos ruedas a Gran Bretaña y arrasar con todos los Tours de Francia que se les pusieron por delante a base de ritmo machacón, control férreo, superioridad absoluta y tres ciclistas que marcaron una época: Chris Froome, Geraint Thomas y Bradley Wiggins. Parece haber pasado una vida entera y en realidad es muy poco tiempo, menos de una década desde que «Wiggo» en 2012 conquistó la primera ronda gala de las seis que ha ganado el equipo con corredores ingleses marcando toda una era.

Tour de Francia 2021

Pero es que desde el último maillot amarillo, logrado por Thomas en 2018, hace apenas tres años hasta ahora, todo ha cambiado en el ciclismo. Revolución total. Ellos que vinieron para poner patas arriba este deporte, modernizarlo y abrirlo al mundo han sido testigos y parte directa también de ese cambio. La insurrección, como sucede con cualquier cambio en el mundo, la han protagonizado los jóvenes. Una nueva generación tremenda que ha llegado arrollando con todo para destronar a los otrora absolutos jefes del pelotón y de las grandes citas ciclistas.

Son los nombres que ahora copan titulares y admiraciones. Para los que no se terminan los halagos y que no dejan de sorprender y maravillar con sus exhibiciones y que serán los grandes protagonistas también en este Tour que hoy arranca en Brest y gira las miradas hacia ellos. Tadej Pogacar, Richard Carapaz, Mathieu Van der Poel o Wout Van Aert. El más mayor, el ecuatoriano Carapaz, tiene 28 años y el más joven, el gran favorito a ganar este Tour de Francia que es Pogacar, sólo tiene 22.

Los favoritos del Tour 2021

Junto a ellos, ausentes en esta ronda gala, pero protagonistas de esta tremenda revolución son también Remco Evenepoel, 21 años, el niño maravilla del Quick Step que el pasado año sufrió una tremenda caída en Lombardía y tras una durísima recuperación ha sido capaz de debutar y hacer las delicias de todos en el pasado Giro. Más joven todavía es Juan Ayuso, 18 años, la gran perla por el que pasa el futuro del ciclismo español y que ha debutado esta semana de la mano del UAE Emirates de Pogacar en el profesionalismo dando destellos de su tremenda calidad en el Giro de los Apeninos. Se ha codeado con los mejores, tras haber ganado hace apenas unos días el Giro de Italia sub’23, una de las carreras más duras y exigentes del calendario amateur.

Ayuso representa el futuro más sólido del ciclismo español, mientras que el presente está en las manos y piernas de Enric Mas. El mallorquín, designado su heredero hace no mucho tiempo por Alberto Contador, logró ser quinto el pasado año en el Tour y para esta edición no se conforma: «Me encuentro mejor que en 2020, he hecho los deberes. Lo mínimo sería repetir ese quinto puesto, pero miro al podio. Quiero correr de forma agresiva», avisa.

Ésa es la manera en la que todos estos niños revolucionarios se plantean las carreras. Insaciables. Como cuando Van der Poel, el nieto del eterno segundón Poulidor, arrancó a 50 kilómetros de meta «porque hacía frío» en una etapa de la pasada Tirreno-Adriático y, a falta de veinte, por detrás, saltó Tadej Pogacar. En su persecución, sí. Pero también en busca del espectáculo.

Igual que corre Van Aert, el ciclista que quiere ganarlo todo, el hombre con más opciones de ser el primer maillot amarillo y vencedor de las etapas de hoy en Landerneau y mañana en el muro de Bretaña. Ciclistas deliciosos como ellos. Hambrientos de todo y sin miedo a nada. Dispuestos a escribir las páginas más bellas del ciclismo. Porque ellos encarnan ahora lo más noble y honroso de lo que significa ser ciclista: esfuerzo, tesón y ganas. Ambición sin límites. El ciclismo está salvado con ellos. Ya lo dice, a su modo, el director general del Tour, Christian Prudhomme: «Quizá sea por la pandemia las carreras son más interesantes, creo que los corredores se han dado cuenta de que tienen el privilegio de disfrutar de su pasión mientras el reto del mundo estaba confinado. En los últimos años el ciclismo se ha relajado y hay menos control».

El mérito de las nuevas generaciones es haber destronado a campeones de la talla de Froome, renqueante y sin ser quien fue tras su grave caída hace dos años que le dejó en silla de ruedas y teniendo que volver a aprender a andar, pero también a Geraint Thomas, que a sus 35 años co-lidera el Ineos casi más por respeto a su nacionalidad británica y el Tour que tiene en su palmarés que otra cosa, pues el verdadero jefe de filas es Richard Carapaz, aunque él se quite presión de encima diciendo que «lo importante es que alguien de nuestro equipo llegue de amarillo a París».

Richie Porte y Nibali, con sus 36 años cada uno al frente de un viejo TrekSegafredo, o Nairo Quintana, con 31 y Rigoberto Uran con 34 parecen estar viviendo ya su ocaso como ciclistas, desplazados de las quinielas y sin ninguna opción ni siquiera de pisar el podio de París ante la tremenda fuerza con la que ha irrumpido esta nueva generación en la que sólo una figura que supera la treintena parece ser capaz de ponerles en aprietos: Primoz Roglic.

Corredores como Julian Alaphilippe, con sus 29 años, actual campeón del mundo y que ya sabe lo que es vestirse de amarillo en el Tour o Peter Sagan, tres veces arco iris y maillot verde de la regularidad en cuatro ocasiones en el Tour, a sus ya 31 años parecen totalmente desplazados también y lo tendrán muy difícil para anotarse triunfos de etapa en un terreno que hasta hace muy poco estaba acotado por ellos y en los que ahora Van der Poel y Van Aert, con su bellísima rivalidad, les han eclipsado por completo.

Del otro lado de la moneda está y continuará estando hasta cuando él quiera Alejandro Valverde, nuestra más eterna leyenda. A sus 41 años ya ha logrado dos victorias esta temporada, en el Gran Premio Miguel Indurain y en una etapa del Dauphine y que no tenía planeado correr este Tour, pero, con la vista puesta en la cita olímpica de Tokio ha acabado por alistarse. Por eso y por su eterno amor a lo que hace. «Alejandro va a tener oportunidades porque hay finales atractivos para él. Jugaremos su baza algunos días porque además ahora no pensamos en los Juegos», dice Eusebio Unzué. Valverde es la excepción, el hombre por el que no pasan los años. Su único secreto es disfrutar de la bici y de la adrenalina de la competición como estos niños que ahora dominan el plano ciclista. Sea a la edad que sea.