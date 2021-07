Cavendish hace doblete

Ciclismo

Dice Cavendish, en medio de la euforia y la alegría que “no quiero ni escuchar su nombre”. Ese ‘su’ es, claro, por ‘Su Majestad’ Eddy Merckx, el caníbal dios del ciclismo, leyenda viva y récord absoluto de victorias de etapa en el Tour de Francia con las 34 veces que alzó los brazos en esta carrera. Cavendish, que ya va camino también de convertirse en una leyenda y más después de su tremenda resurrección, ya está a dos, con 31 tras la que se anotó ayer en Châteauroux.

“Simplemente he ganado en el Tour y eso ya es increíble, no quiero ni oír hablar de récords”, dice. Para Cavendish, que ya se daba a sí mismo por retirado el pasado año, todo son alegrías en esta ronda gala. Maillot verde y ya dos triunfos de etapa. Y no en cualquier lugar. La de este jueves la logró en la misma ciudad en consiguió su primera victoria de etapa en el Tour de su carrera, allá por el 2008. El pasado martes, cuando se reencontró con el triunfo lo hizo en Fougères, allí donde logró la última hasta esta presente edición, de sus victorias, en el 2016.

Renacido y resurgido, Cavendish brilla y sonríe en este Tour de Francia. Fue el más rápido y hábil en la llegada masiva después de que todo el Deceuninck controlara a su gusto la etapa, permitiendo la fuga de Greg Van Avermaet y Robert Kluge hasta los kilómetros finales para prepararle la llegada al ‘chico de Man’. Y él no falló para confirmarse como el sprinter de referencia de esta ‘Grande Boucle’.

En la meta recogió los abrazos de todos sus compañeros, “es increíble que Alaphilippe, todo un campeón del mundo esté tirando para mi y preparándome la llegada”, decía agradecido. También Alejandro Valverde se acercó a felicitarle y fundirse en un abrazo. “Me alegro mucho por él, han sido años en los que no ha conseguido victorias y que no le daba la vuelta a su situación y pienso que en el Deceuninck ha encontrado la motivación, y con ella, han llegado las victorias”. Dos viejos rockeros de esos que nunca mueren.