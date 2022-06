El Tour de Francia se “cocina” en España

El próximo viernes arrancará la gran cita del calendario ciclista profesional. El Tour de Francia, la prueba que atrae todas las miradas, echa a andar en Copenhague con el comienzo del mes de julio. El maillot amarillo, los lunares rojos de la montaña, las cunetas de los puertos abarrotadas de gente. Son las imágenes recurrentes que vienen a la retina de cualquiera al pensar en esta carrera.

Pero para los ciclistas, verdaderos protagonistas de la carrera, el Tour no empieza ahora. En realidad, lleva en su mente prácticamente desde principios de temporada. El momento en que los equipos definen sus calendarios de competición y esbozan ya los objetivos de sus plantillas. Es ahí cuando empiezan meses de preparación que, entre otras cosas, implican sesiones de entrenamiento, carreras previas para evaluar el estado de forma… y concentraciones en altitud para mejorar la condición física. Y es que a partir de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, las condiciones de oxígeno hacen que el cuerpo tenga que aumentar su capacidad para transportarlo a la sangre. Una estancia de tres semanas haciendo entrenamiento en altura, con su posterior asimilación, implica un aumento de rendimiento cuando se vuelve a nivel del mar.

Y ahí es donde España vuelve a entrar en escena como el destino favorito de los ciclistas para realizar sus entrenamientos. Sierra Nevada, las inmediaciones de Andorra o el Teide canario son los tres polos que concentran en nuestro país a las grandes figuras del pelotón para concentrarse y preparar el principal objetivo del año.

De hecho, Sierra Nevada es probablemente el gran clásico para los deportistas de alto rendimiento en este tipo de entrenamientos. El Centro de Alto Rendimiento Deportivo, situado a 2.320 metros de altitud sobre el nivel del mar, ve desfilar a profesionales de todo pelaje a lo largo del año. Ciclistas, por supuesto, pero también atletas o incluso nadadores de diversas partes del mundo visitan las instalaciones del centro, situado frente a la estación de esquí de Pradollano. Los numerosos días de sol de la zona, la posibilidad de bajar a la vega y costa granadina para entrenar a buena temperatura y de pedalear por la carretera asfaltada más alta de Europa -hasta los 3.300 metros, camino del Pico Veleta- son atractivos más que suficientes. Y otro año más, pese a la aparición de destinos cada vez más exóticos que apuestan por atraer al ciclismo profesional, las montañas granadinas son testigos de la preparación de muchos ciclistas para este Tour.

Empezando por uno de los grandes candidatos al amarillo en París: Primoz Roglic. El esloveno ha estado con buena parte de los que serán sus escuderos en el Jumbo-Visma: Van Aert o Sepp Kuss han acompañado al tricampeón de la Vuelta por tierras granadinas. Pero no han sido los únicos. El Deceuninck-QuickStep, con Julian Alaphilippe a la cabeza, también se ha dejado ver por Sierra Nevada en entrenamientos conjuntos, así como el Totalenergies de Peter Sagan y Pierre Latour, que parte en sus filas con el almeriense Cristian Rodríguez. Un perfecto conocedor del terreno y asiduo a la cadena montañosa más alta de la Península.

Otros que tampoco han faltado han sido los franceses del AG2R Citroën, con Ben O’Connor que defiende el cuarto puesto de 2021 y varios compañeros, así como Adam Yates (Ineos). No obstante, el británico ha ido esta vez por libre, alojándose en un piso de Pradollano.

Enric Mas, en Andorra

Pero hay vida más allá de Granada. Si bien es cierto que el centro andaluz nunca pasa de moda, el número de ciclistas que ha trasladado a su residencia al Principado ha ido creciendo paulatinamente. Las ventajas fiscales, la cercanía con España y Francia -y la buena conexión para tratarse de un territorio de montaña- y su ubicación en el corazón de los Pirineos con sus grandes atractivos. Uno de ellos es Enric Mas, la principal baza española en la ‘Grande Boucle’. Y es que el Pirineo también permite hacer rutas con puertos como Envalira con sus 2.407 metros y otros como la Rabassa, Cortal D’Encamp u Ordino, que rozan los 2.000.

Varios compañeros de Mas en el Movistar Team comparten terreno de entrenamientos y lugar de residencia con el balear. Es el caso de Iván García Cortina, por ejemplo. Hay otros corredores como Jonathan Castroviejo, Daniel Felipe Martínez, Jack Haig o los propios Alaphilippe y O’Connor, que sin embargo han realizado sus concentraciones en Sierra Nevada.

El tercer foco de atención es el Teide. El volcán canario, pico más alto de nuestro país, se popularizó a mitad de la década pasada y uno de los más fieles ha sido precisamente Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour. El anglokeniata no ha faltado a su cita con las Islas, esta vez en febrero. Sin embargo, la falta de rutas alternativas al Teide le ha valido alguna crítica. El campeón de Europa contrarreloj, Victor Campenaerts, se marchó este invierno a Ruanda para hacer altitud junto con otros dos compañeros. “No quiero estar un mes subiendo y bajando el Teide todo el tiempo”, dijo en su momento.

Precisamente uno de los pocos que no ha pisado nuestro país para su preparación ha sido el vigente vencedor, Tadej Pogaçar, que ha estado en Livigno (Italia). Pero no cabe duda de que España es pieza fundamental en los preparativos de los ciclistas para este Tour de Francia. Bien sea en Granada, el Pirineo catalán o Canarias, son epicentros del ciclismo profesional antes de toda gran vuelta. Y esta no va a ser una excepción. El Tour se “cocina” aquí, en España.