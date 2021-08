Deportes

Alex Aranburu se levantó de la silla reservada al hombre que marca el mejor tiempo con la media sonrisa del que asume que luchaba contra un imposible, contra Primoz Roglic en una contrarreloj. El esloveno dio el primer golpe de autoridad en la Vuelta, un golpe también de profesionalidad, porque conocía todos los tiempos de sus rivales, especialmente el de Aranburu, y no quiso jugar a dejar la responsabilidad a otro. Apretó para ganar la etapa y ser el primer maillot rojo de la carrera.

Roglic no quería dejar ninguna duda de que la Vuelta es su carrera y de que el maillot rojo le pertenece. Así ha sido en los dos últimos años, cuando la carrera española vio el despertar de Pogacar y cuando tuvo que enfrentarse a Carapaz hasta el último día.

La Vuelta es la carrera que da paz y premios al esloveno, que siempre ha llegado con heridas que curar, en el cuerpo y en el espíritu. Este año se ha caído en el Tour, de donde tuvo que marcharse dolorido antes de tiempo. La medalla de oro en la contrarreloj de los Juegos de Tokio le calma, pero el objetivo es la Vuelta. Y se esforzó hasta el último metro para ganar en la Catedral de Burgos.

Las piedras del templo burgalés y sus 800 años de historia, contemplaron la exhibición del primer líder de la Vuelta de principio a fin. Un recorrido exigente, con su paso por el Castillo y por el diferente empedrado de las calles que salen y entran de la plaza de la Catedral.

Roglic fue el mejor, el único de los favoritos que se situó entre los diez primeros. Vlasov, uno de los candidatos del Astana, cerraba esa «top 10» a 14 segundos. Después, Romain Bardet y Enric Mas, que cedieron 17 y 18 seguindos respectivamente. Mucho mejor que los que se presumen principales rivales del esloveno. Carapaz se dejó 25 segundos y dos más Egan Bernal. Landa, el más perjudicado de los «elegidos» se quedó a 39 segundos. Un mundo en los poco más de siete kilómetros de etapa.

Su rival en otro sitio, era el español Alex Aranburu, una de las esperanzas del ciclismo español para las carreras de un día, el hombre que aspira a ocupar el lugar que algún día, lejano, dejará Alejandro Valverde en las clásicas y en las carreras con la selección. «No me ha sorprendido, sabemos lo bueno que es», admite Roglic. El «maestro» Alejandro cumplió y sólo se dejó 27 segundos en la meta, los mismos que su amigo Luis León Sánchez. Pero la guerra de Valverde ya es otra. No es un enemigo para Roglic.

«Siempre es bueno ganar, nunca sabes lo que puede pasar. Estoy muy contento», admitía el esloveno, que no podía disimular su sonrisa. «El esfuerzo de 7 kilómetros resultó superduro. No me quedaba nada cuando crucé la línea. No sé dónde gané la etapa, pero fui rápido cuesta arriba y tuve que sobrevivir a las curvas», explicaba.