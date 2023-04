La comparación entre Laporta y Donald Trump que se hace viral en "El Chiringuito"

El discurso de Laporta está teniendo muchas reacciones. Por una parte, muchos aficionados culés afirman que el presidente de la entidad blaugrana defendió al club como debe ser. Sin embargo, otros muchos afirman que el discurso fue populista y que tampoco informó absolutamente de nada. En "El Chiringuito" se habló alto y claro sobre este tema. "Tenía muy claro que tenía que sacar al enemigo. El enemigo es el Madrid y LaLiga. Han sido dos horas donde se han perdido el tiempo. No he visto ninguna explicación. Ejercicio de demagogia y victimismo. A mí me parecía Donald Trump por la escenografía. No me ha convencido", afirmó Diego Plaza.

Las reacciones no se hicieron de esperar después de esta opinión. "El club no ha realizado jamás ninguna actuación que tuviese como objetivo final o intención alterar la competición para conseguir algún tipo de ventaja deportiva. No podrán encontrar un gol, una jugada, un penalti, que nos haya beneficiado por el pago de estos servicios de informes arbitrales. No lo encontrarán, porque no lo hay", dijo Laporta.

Uno de los aspectos claves que Laporta destacó fue que la Agencia Tributaria manifestó que no se podía demostrar que los pagos hechos a empresas relacionadas con Negreira hubiesen podido influir en la elección de los árbitros o en algún resultado deportivo de algún partido. "No lo han podido demostrar porque no era posible", dijo el presidente culé.

Por su parte, la única explicación de Negreira fue la siguiente. "He sido vicepresidente del comité de árbitros desde hace 25 años hasta hace 2 años y medio. Era uno de los tres vicepresidentes del comité de árbitros junto a Medín Prego y Franco Martínez. El presidente era Sánchez Arminio. José Mº Villar (presidente de la Federación) tuvo problemas con la justicia y dejó de ser presidente de la Federación. El nuevo presidente (Rubiales) prescindió de toda la directiva anterior. El Barcelona lo decidió unilateralmente. De hecho, le envié una carta a Bartomeu y me quejé de incumplimiento de contrato, después le llamé, pero no me cogió el teléfono", desveló también.