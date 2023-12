La confesión más desgarradora de Isi Palazón: "Pensaba que iba a tener un infarto, que me iba a morir"

Isi Palazón y Óscar Valentín acudieron al canal de YouTube "VAYA VAINA" para comentar algunas de las historias más interesantes que han vivido. Una de las declaraciones más curiosas fue la de Isi. "Pensaba que iba a tener un infarto, que me iba a morir… No le quería contar nada a mi familia y ese fue el peor error que tuve. Me ocurrió la temporada pasada que fue cuando más presión tuve, donde quizás fue el 'boom' de mi carrera. Metía muchos goles y contra el Villarreal tuve que pedir el cambio porque me encontraba fatal. No podía respirar y en el vestuario yo ni podía responder a la gente, me encontraba cansado, me dolía la cabeza, pensaba que me iba a dar un infarto, que me iba a morir. Es decir, cosas muy heavys que jamás me habían pasado y desde entonces todo eso lo tengo mucho más controlado", confesó el atacante al presentador Dani Gordo cuando le preguntó por su peor momento.

Otro de los temas tabú fue el de la homosexualidad. Muy pocos jugadores profesionales han admitido públicamente su homosexualidad, y ambos jugadores comentan en el programa cuales creen que son los motivos por los que ningún futbolista “sale del armario” "El fútbol siempre ha estado asociado a la masculinidad, y eso puede generar miedo. Pero creemos que es importante hablar de estos temas para romper estigmas. El día que uno lo diga, luego lo dirá otro y así. Claro que serían bien recibidos por los compañeros", afirmaron ambos jugadores en la entrevista. "Decidimos compartir nuestras experiencias personales para romper barreras y demostrar que los futbolistas somos más que simples atletas. Aunque la gente nos vea en la cancha, también enfrentamos desafíos y tenemos vidas fuera del fútbol", concluyeron.

Ambos son dos piezas fundamentales en el once de Francisco y se han ganado a pulso el cariño de la afición. En el caso de Isi llegó a sonar incluso para la selección española. Por su parte, Óscar Valentín es el capitán del equipo y su nivel cada vez va a más.