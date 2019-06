Copa América: Brasil no pasa del empate ante Venezuela (0-0)

Lo intentó, pero no pudo. Brasil no termina de culminar y hoy no pasó del empate contra Venezuela. La “canarinha” aprieta, pero no ahoga. Llega, pero no acaba sus jugadas, y hoy Fariñez tuvo poco trabajo. Pese a que a Brasil le anularon tres goles.

Y es que el resultado contra Bolivia en la primera jornada fue demasiado premio para el juego que hizo la pentacampeona del mundo, y hoy esa escasez de ideas se ha vuelto a dejar ver, pero esta vez sin suerte. A Brasil le falta su estrella Neymar, el único que está un paso por encima del resto. Las alternativas en ataque no carburan. Ni Richarlison ni Neres hacen olvidar al astro del PSG.

Se ve un Coutinho, que, a diferencia de lo que le sucede con el Barcelona, con Brasil sí brilla, pero no es un nueve y Brasil no puede depender de él. Firmino no puede solo, y Gabriel Jesús y Everton, los dos suplentes, son los que más peligro crearon cuando salieron al terreno de juego. Ambos deberían ser titulares contra Perú si Brasil quiere solucionar los problemas en ataque que han tenido en estos dos partidos.

Decíamos que a Brasil le habían anulado tres goles. En la primera parte fue a Firmino, tras haber cometido falta al defensa antes de disparar y llevar el balón a la red. En la segunda parte, Gabriel Jesús anotó al recoger un centro del jugador del Liverpool, que estaba en fuera de juego, y el árbitro, esta vez con ayuda del VAR, volvió a anular el tanto.

Y el tercer gol ilegal, esta vez a falta de tres minutos para el final del tiempo reglamentario, gol de Coutinho tras una gran jugada de Everton, pero el balón había tocado en Firmino, que volvía a estar en fuera de juego según el VAR. Venezuela hacía daño cuando salía a la contra, aunque en este caso Brasil si estaba bien replegada y evitaba cualquier susto. Ambas selecciones compartieron que solo tiraron una vez a portería en todo el partido (sin contar los tres goles anulados a Brasil).

Poco juego para un partido donde Brasil quería certificar su pase a la siguiente fase y Venezuela no despegarse de los primeros puestos. Se llegaron a jugar hasta cien minutos por el tiempo que se había perdido por revisiones del VAR y cambios, pero las llegadas de Brasil quedaban en vano y no fue capaz de llevarse los tres puntos.

Ficha técnica

Brasil: Alisson; Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luis, Dani Alves, Casemiro (Fernandinho, min. 57), Arthur, Richarlison (Gabriel Jesús, min. 46), Neres (Everton, min. 72), Coutinho y Firmino.

Venezuela: Fariñez; Rosales, Villanueva, Yordan, Ronald Hernández, Junior Moreno, Rincón, Yangel Herrera (Soteldo, min. 66), Darwin Machís (Figuera, min. 75), Murillo y Rondón (Martínez, min. 84).

Sin goles

Incidencias: Partido perteneciente a a la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa América 2019.

Estadio: Arena Fonte Nova, Salvador de Bahía (Brasil).