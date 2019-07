Aparte del placer de jugar, el partido y el torneo son importantes por la carrera que mantienen Federer, Nadal y Djokovic por ser el tenista con más títulos de Grand Slam en la historia. El suizo ha ganado 20; 18 tiene Rafa y Djokjovic, 15. «Al final es que Djokovic, Rafael y Federer, son muy buenos y los números lo demuestran», asume el «tío Toni». Federer y Nadal han jugado 39 partidos; 24 ha ganado el español; 15 el suizo.

El tenis mundial busca un relevo que no acaba de aparecer. Porque los veteranos son muy buenos y no paran de buscar mejoras a su juego. No se han aburrido como pasaba en décadas anteriores, cuando las estrellas no eran capaces de alargar su carrera hasta los 30 años en muchos casos. Borg fue el primero. Con 26 años y once victorias en Grand Slam decidió dejarlo. Federer cumple 38 el 8 de agosto y ha reducido su calendario, no se castiga de manera innecesaria, pero tampoco ha perdido la ilusión.

«Han superado el récord anterior de Grand Slams, tienen también el récord de Masters 1.000, y sí son muy buenos, pero también es cierto que falta un pelín de más intensidad a la generación que viene», reconoce Toni Nadal. Intensidad les sobra a Rafa y a Roger.