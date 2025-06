Una catalana asegura que hay un odio irracional hacia el catalán en España: "Pido respeto hacia una lengua propia"

En España hay un conflicto social por el tema de las lenguas cooficiales. La que más sufre de todas es el catalán, ya que se la suele relacionar con tensiones políticas, culturales y de identidad que envuelven a toda Cataluña. Todo esto ocurre cuando es una lengua totalmente reconocida por el Estado y que reúne a un incontable número de hablantes. Por eso, varios se sorprenden de que a una parte de los españoles les suponga una mala experiencia tener que escuchar personas hablar en catalán, como así le ocurrió a una joven de Barcelona que aseguró que fue discriminada en Madrid por ello.

Esto también lo ha corroborado la influencer Laura Llobet, también conocida como @tecuentomividasoyvirgo en TikTok. Esta joven, que nació en Barcelona, se dedica a publicar contenidos desde un punto de vista más variado y personal. Destacan relatos, anécdotas, 'tips', situaciones cotidianas de la vida y experiencias propias con un poco de opinión. Esta última se ha visto reflejada en un vídeo en el que ha respondido al siguiente comentario: "¿Qué coño haces hablando catalán en Madrid?", a lo que Laura responde lo siguiente: "Si te pica te rascas".

"No se dan cuenta de lo que se están perdiendo"

Cada vez que aparece la lengua de Cataluña en algún video ocurre lo siguiente: una oleada de comentarios en su contra. Algunos de los más destacados son los siguientes: "En España se habla español, por si no lo sabías"; "El catalán es el idioma que más lache (grima) da en el mundo"; "Que idioma más pedante..."; "Menuda paleta si la sacas de Polonia"; "Bombardeen Cataluña" y, prácticamente, un interminable etcétera.

Se trata de unos comentarios que "claramente muestran un odio irracional hacia la lengua". A Laura le desespera que ocurra esto porque "no estamos hablando de ideologías políticas, estamos hablando de cultura y lengua". Y España es un reflejo de esto, un país lleno de diversidad en cuanto a cultura se refiere. "Es una de las cosas que más me gusta de España. Siento que es increíble y que somos ricos", apunta.

Cada Comunidad Autónoma tiene sus "propias costumbres, comidas, tradiciones...", todo esto es algo que se comparte a lo que esta influencer lo califica como "un privilegio". Por eso, la idea que comparte es que todos aquellos usuarios que le envían comentarios de ese tipo no saben valorar lo que verdaderamente tienen delante. Sentencia que "la gente que piensa como todos estos comentarios no se da cuenta de lo que se está perdiendo".

"Qué manía con encerraros vosotros mismos"

Una de las mejores etapas de la juventud es poder hacer las maletas e irse a vivir a un país durante un tiempo determinado. Esto se realiza habitualmente cuando se está cursando una carrera universitaria y en un cuatrimestre el alumno se marcha a otro país para vivir la experiencia de lo que se conoce como Erasmus. Laura explica que ella también lo vivió y que coincidió con "gente de otras comunidades autónomas. Me di cuenta de la variedad que hay y de lo mucho que podemos aprender los unos de los otros".

Explica que un chico nacido en el País Vasco le enseño a comunicarse en euskera y que siempre recordará las palabras que aprendió. Habla de manías, y asegura que quienes le critican por el catalán tienen una. "Qué manía con encerraros vosotros mismos, interponeros barreras vosotros mismos y dejar de conocer y ser ignorantes", establece.

"Solamente estoy pidiendo respeto hacia algo oficial"

Por norma general, el contenido de esta influencer suele estar representado en castellano, pero explica que no por eso no puede subir algún vídeo en catalán. "Soy consciente de que mi contenido es generalmente en castellano, pero amo mi lengua materna, que es el catalán", argumenta añadiendo que es decisión suya si algún día quiere utilizarlo en susredes sociales. "No tengo por qué aceptar y recibir todo este odio hacia mi lengua", apunta.

"El catalán es precioso", como era de esperar para alguien que ha nacido en Barcelona y que usa su lengua cooficial de forma habitual. De hecho, "aquí (en sus redes sociales) nadie te obliga a aprenderlo". Laura insiste en ese respeto que se merece algo que está totalmente reconocido en la sociedad: "Simplemente estoy pidiendo respeto hacia una lengua que es propia de vuestro país. Es que...", y el video concluye con "un beso" en catalán, que se traduce como "un petó".