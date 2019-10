El Barça renunció a jugar la Danone Nations Cup porque tenía que vestir la camiseta de España

El pasado fin de semana se disputó la Danone Nations Cup, uno de los torneos más importantes para niños y niñas de 10 a 12 años. El alevín masculino del Barcelona había logrado la clasificación tras disputar una fase previa, pero finalmente no acudió. El motivo, según adelantaron en el programa "Qué T'hi Jugues", de ser Cataluña, es que tenía que hacerlo con la camiseta de España. En la fase previa sí podían lucir su elástico, pero en la fase final tenía que vestir una roja en la que estaba escrito "Spain". Los dirigentes del club azulgrana, según el citado programa, argumentan que el Barcelona no puede jugar con una camiseta que no es la suya.

Finalmente quien participó fue el Villarreal, que quedó subcampeón, por detrás del equipo de México, que se impuso en la tanda de penaltis (3-1). En categoría femenina venció el Espanyol, tras ganar 2-1 al conjunto francés. La fase final se jugó en Barcelona.