El enfado de Guardiola con Klopp y el Liverpool en la previa de la Community Shield

Tensión en la previa de la Community Shield, en tradicional enfrentamiento de comienzo de temporada entre el ganador de la Liga y la Copa inglesas. Este domingo se enfrentan Manchester City y Liverpool y Guardiola le envió un duro mensaje al conjunto red y a Jurgen Klopp, cansado de que siempre se acuse a los de citizens de gastar mucho dinero en fichajes. "No es verdad que gastemos 200 millones en cada mercado y claro que me molesta. Y el Liverpool no es un equipo pequeño, es el Liverpool y gastó mucho la pasada temporada", reconocía Pep.