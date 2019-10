La consigna con Messi es "riesgo cero", pero el argentino no termina de arrancar esta temporada. Una lesión nada más volver de la pretemporada le tuvo fuera más de un mes. Era en el sóleo, una zona delicada en la que es muy fácil recaer si no se cura bien. Su reaparición fue efímera: media hora contra el Dortmund (17 de septiembre) en la Champions, media parte contra el Granada (21 de septiembre) y titular en Villarreal (24 de septiembre) por primera vez, hasta que lo frenó una elongación en el aductor de la pierna izquierda. Aguantó media parte y otra vez a ver a los médicos. La molestia es mejor, pero dadas las circunstancias se preveía que no jugara contra el Getafe, como sucedió, y posiblemente contra el Inter. Pero el argentino se ha entrenado con el grupo a buen ritmo y es más que posible que entre en la convocatoria para recibir al Inter de Milán en la segunda jornada de la Champions el miércoles. El conjunto de Conte se complicó en Europa en el empate en el partido contra el Slavia Praga, pero es líder del campeonato italiano con seis triunfos en seis jornadas. El Barça empató en Dortmund en la primera jornada, de ahí que tampoco se puede confiar.