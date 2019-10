“Es el piloto más valiente que puedas imaginar al intentar esto. Es una disciplina desconocida y es la más complicada, incluso más que los rallies, porque lleva años acostumbrarse. Kimi [Raikkonen] lo intentó en los rallies, pero mira Loeb, el mejor piloto del mundo y no ha podido ganar aquí”, aseguró Glyn Hall en la revista Solomotor. com. “Para mí, el mayor problema es que Fernando no tiene miedo. Es muy valiente, su velocidad no es ningún problema, pero esto añade otro elemento de riesgo para nosotros. Lo positivo es que cuando no tienes miedo, puedes pensar claramente cuando las cosas van mal. Lo malo es que tiendes a ir rápido en condiciones muy complicadas y es fácil que no te des cuenta de que vas más rápido de lo que deberías. Es cuestión de tiempo”.

La jornada del martes Fernando Alonso, se lo tomó con más calma tras el accidente que tuvo el lunes con una zanja no señalizada -y que le obligó a ser remolcado con una grúa-, y llegó séptimo, 27 minutos por detrás del ganador.

Sus opciones de ganar son inexistentes, y queda por ver cuál es su análisis de su rendimiento, ya que él planteó este rally como una prueba para el Dakar 2020, que por vez primera se disputará -en enero- en Arabia Saudí.

Al-Attiyah, que ganó holgadamente la primera y la segunda etapa, vio ayer cómo Sainz lo superaba; y de nuevo lo hizo hoy.