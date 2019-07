El gran enfado de Aleñá con la directiva del Barcelona

Hace unos días se hizo público el cambio de dorsales entre Aleñá y De Jong, uno de los fichajes estrella del equipo. El holandés quería el 21 y el canterano se lo cedió, para quedarse él con el 19. Se hicieron hasta una foto. Llamó la atención porque los dos juegan en el centro del campo, en cierto sentido son competencia, y hubo quien lo entendió como una especie de rendición, mientras otros lo ven más como un acto de generosidad, anecdótico incluso. Aleñá ha contado la intrahistoria, con cierto enfado. «Lo del dorsal fue una cosa entre Frenkie y yo, pero me hubiera gustado un mensaje de la directiva porque le prometieron el dorsal sin avisarme. Él fue humilde, me lo pidió y se lo cedí porque era por un tema sentimental. Se lo di sin pensarlo. De Jong es un chico formidable, yo ahora le estoy enseñando español y él inglés, que lo tengo un poco olvidado», explicó el canterano. «No me sentó bien porque siempre me he portado bien con el club. Tenemos buena comunicación, sólo era necesario un mensaje», añadió a modo de reproche.

Aleñá además apostó por la continuidad de Rakitic. Son muchos los centrocampistas que tiene el equipo: Busquets, De Jong, Rakitic, Arthur, Arturo Vidal y Aleñá, en principio, para tres puestos.