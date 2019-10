El Hockey Hierba español se la juega en casa esta semana. Bajo el lema 'Todos de Rojo', la Real Federación Española de Hockey Hierba hace un llamamiento para que el público llene este fin de semana el polideportivo Virgen del Carmen-Beteró, de Valencia.

La selección masculina se enfrentará el viernes 25 y el sábado 26 a Francia, mientras que las chicas se la jugarán ante Corea del Sur en busca de un billete para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Las dos eliminatorias serán emitidas en España en directo y en exclusiva por Eurosport.

ESPAÑA - FRANCIA: -Viernes 25: 18:00 horas // Sábado 26: 18:00 horas

ESPAÑA - COREA: -Viernes 25: 20:00 horas // Sábado 26: 20:00 horas

Miki Delàs, jugador y capitán de la selección española, analiza el doble enfrentamiento del combinado nacional ante Francia. Dos partidos, uno el viernes y otro el sábado, los dos en Valencia. El ganador de la eliminatoria viajará a Tokio y el perdedor se quedará sin nada. Un formato espectacular para el aficionado que lleva al límite al deportista.

¿Cómo afronta el equipo esta eliminatoria de dos partidos en dos días?

Es una eliminatoria que hemos preparado muy bien. Llevamos muchos meses pensando tanto en nosotros como en el rival. El hecho de que sea el billete para los Juegos Olímpicos convierten estos dos partidos en un todo o nada.

Hemos de tener en cuenta todos los aspectos. No solo el físico, el técnico y el táctico, sino también el psicológico que creemos que va a tener un valor fundamental en esta eliminatoria.

¿Cómo habéis entrenado esos aspectos de los que hablas de manera específica para este doble partido?

Sobre todo hemos intentado centrarnos en nosotros. Hemos introducido en nuestro staff tanto a nutricionistas como a un psicólogo, que nos ha hecho reflexionar y preparar bien este partido. Tenemos las cosas bastante claras y tenemos un plan preestablecido y esperemos que vaya todo bien.

¿Cómo le explicas al público no especializado esta eliminatoria con dos partidos en casa con sin ningún día de descanso?

Yo a mis amigos se lo explico de una manera muy fácil. Es todo o nada para cumplir tu sueño. Todo deportistas quiere estar en los Juegos Olímpicos y una vez allí quieres ganar una medalla. Desde pequeños todos queremos formar parte de la delegación, tenemos el sueño de pisar el estadio olímpico y jugar una competición que para cualquier deportista es lo más.

Todo esto lo tenemos a 120 minutos. Dos partidos. Hay que tener los pies en el suelo, no dejarte llevar por las emociones.

¿Te gusta este formato?

Como espectador me parece un formato muy atractivo, pero como deportista es llevarlo todo al límite. Genera muchos nervios, pero por eso nos llevamos preparando tanto tiempo.

¿Se puede plantear el segundo partido antes de jugar el primero?

El partido del sábado será una consecuencia del partido del viernes. No es lo mismo ir ganando 3-0 que perder 0-3. Nosotros nos estamos centrando sobre todo en ese primer partido. En demostrar que tanto por experiencia como por nivel, así lo dice el ránking, somos superiores. Entre todos, afición, staff y jugadores, intentar dejar la eliminatoria encarrilada el primer día.

¿Cuáles son los mayores peligros que tiene Francia?

Esperamos un partido de tú a tú. Ellos son muy consistentes en defensa. El miedo que nos puede llegar a surgir es que no acabamos de coger buenas sensaciones. Si no lleváramos el partido tan preparado quizás podríamos caer en la precipitación.

Sin embargo creemos en nuestras virtudes. Debemos tener mucha paciencia, saber madurar el partido, llevar el ritmo donde nosotros queremos e intentar tener un nivel muy alto durante los 120 minutos.

¿Otorga confianza el subcampeonato europeo de verano?

Sí y no. Eso ya es el pasado. Ahora lo que tenemos que hacer es ganar a Francia. Por haber quedado segundos de Europa no nos dan billete para Tokio que es lo que todos queremos. Nos da un poquito de confianza, pero sabemos que el deporte no tiene memoria.

¿Cómo ves a las chicas en su doble enfrentamiento ante Corea?

En el Europeo me sorprendieron muy gratamente. Las vi con un plan muy claro, con un buen sistema de juego. Un grupo maduro que sabe a lo que juega y que tiene muchas opciones. Ojalá el hockey español tenga una doble alegría.

¿Qué significa poder jugar la eliminatoria en casa?

Mucha ventaja, la verdad. Esperamos que venga mucha gente a animarnos. Nosotros conocemos muy bien el campo de Beteró, donde ya hemos jugado partidos decisivos durante este año y pensamos que es nuestro talismán. Esperemos que con nuestras ganas y con el apoyo del público haya un fin de fiesta por todo lo alto en el que tanto chicos como chicas consigamos el pase a Tokio.