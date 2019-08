Los jugadores del Real Madrid siempre interesan y más cuando se sabe que el equipo blanco está buscando salida a algunos, pero la sorpresa ha sido cuando el Milán, según la prensa italiana, que parecía que estaba interesado en ir al Bernabéu y preguntar por Mariano, ha filtrado que no le importaría llevarse a Jovic, el único fichaje de este verano que ha podido debutar en Liga.

Es una proposición que ni siquiera se ha estudiado en el Santiago Bernabéu porque no hay ninguna intención de deshacerse de un futbolista en quien se confía para que esta temporada ayude a aumentar la cifra anotadora del conjunto blanco. El gol fue uno de los déficits de la pasada temporada y el objetivo del fichaje de era que acompañe a Benzema en algunos partidos o que le de descanso en otros, como sucedió en Vigo. Jovic llegó del Eintrach con una inmejorable cifra de goles como presentación y aunque parte de la pretemporada estuvo lesionado, ha ido dejando pequeños destellos para convencer a Zidane y al resto del club. No es la primera vez que con el mercado de verano abierto salta la noticia de que Jovic puede marcharse. Ya unos periódicos en Serbia aseguraron que el futbolista podía no seguir en el conjunto blanco después del 2 de septiembre, pero tanto esa información, como el interés del Milán ni siquiera han sido considerados en el Real Madrid: “Historias como esas me hacen reír. Los medios siempre se ocuparán de tales historias. He estado acostumbrado a todo tipo de rumores desde el comienzo de mi carrera profesional, he aceptado el hecho de que siempre puede haberlos. El tiempo dirá lo que es verdad”, ha asegurao el delantero en su país. Asegura que está muy contento en la capital y en el vestuario y que tener a Benzema como compañero es un lujo: “Es un delantero muy interesante, tiene mucha más experiencia que yo y trato de aprender de él. Una de las mejores cosas del fútbol es cuando puedes jugar al lado de grandes siendo joven y aprender de ellos. odos los jugadores me han recibido muy bien y me llevo bien con todos. Nos reímos a menudo en el vestuario”, asegura.

Jovic quiere hacer buenos números en su nuevo equipo y quiere que Zidane sepa que es un jugador válido para el reto de jugar en el Real Madrid: “idane cree en mí y su opinión no ha cambiado durante este tiempo en el que trabajamos juntos. Estoy aprendiendo de él día a día, con lo que estoy muy satisfecho, porque él es, como jugador y entrenador, uno de los mejores del fútbol mundial”.

Ya puede preguntar el Milán, que él no se va a mover. Además ya ha debutado. “Es una sensación fantástica jugar el primer partido oficial para el club más grande del mundo. Las impresiones son positivas, hemos ganado y demostrado que somos un equipo. Espero más minutos en lo que sigue de la temporada”, acaba.