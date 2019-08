El cocinero Salt Bae fue a saludar a Sergio Ramos después del Celta-Real Madrid. Y lo hizo en inglés, un idioma en el que Sergio, que nunca teme a a nada intenta defenderse. Le saluda cariñosamente, con prisa, porque se tiene que ir y cuando quiere decirle que seguirán en contacto, el defensa del Real Madrid le quiere decir que le va a escribir y empieza con un “I write”, pero después le sale lo de siempre y termina con un ya “te escribo después”.

Sergio Ramos suele protagonizar muchas anécdotas cuando intenta expresarse, pero eso no hace que se corte para nada. Tanto en el plano deportivo como en el personal, es una persona que ha hecho carrera superando obstáculos y muchas críticas. No es la primera vez que protagoniza un vídeo intentando hablar en inglés y tiene pinta que no será la última