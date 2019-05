Lo que le dijo Messi a Milner en los vestuarios del Liverpool-Barcelona

James Milner es un jugador particular. Alejado de las redes sociales, en los últimos años ha decidido aprender español y hablar con sus hijos solamente en este idioma.

Seguramente Lionel Messi no conocía esta excentricidad del internacional inglés cuando en la primera parte del Barcelona - Liverpool, tras una falta de Robertson, Milner arrolló al argentino y este no se mordió la lengua. Messi no aceptó las disculpas del británico y de camino al vestuario se lo recriminó llamándole burro.

El jugador inglés explica en el Daily Mail que sabía que se trataba de un insulto, pero que no se inmutó. "Sé que es un término que se usa para referirse a alguien que da muchas patadas" cuenta el mediocentro red al que el argentino también dijo que todavía no había superado"aquella tontería que te hice en 2015" refiriéndose al mítico caño que Milner sufrió en el Camp Nou cuando jugaba para el City. Algo que hizo gracia al británico.

Nada de eso afectó a Milner que secaría en el partido de vuelta a Messi, del que no tienen ni una mala palabra. "No tengo miedo a enfrentarme a él, ya lo he hecho y ya me ha humillado. Es un jugador extremadamente difícil de defender".