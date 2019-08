El (irónico) enfado de Guardiola con el VAR

El entrenador del Manchester City, el español Pep Guardiola, se mostró molesto con el videoarbitraje (VAR) y tiró de ironía para criticar decisiones arbitrales que han perjudicado a su equipo.El City ganó con claridad al Bournemouth (1-3). Sin embargo, no estuvo satisfecho Guardiola, que considera como "un gran reto" volver a ganar la Premier después de haber conseguido dos títulos seguidos. "Hay que preguntar a los del VAR, no a mí", dijo.

Guardiola aludió a una acción en la que David Silva entró en el área y chocó con el colombiano Jefferson Lerma. La jugada se revisó y el VAR decidió que no era penalti."No, no penalti?. No, no, penalti no", dijo Guardiola con ironía al ser preguntado tras el partido. "La semana pasada se vio claro en nuestro partido que hubo mano. ¿Pero penalti hoy?. No, por favor", añadió."El reto de esta temporada es muy grande para nosotros. Después de ganar el título de la Premier dos veces, será un gran reto", indicó.Hace una semana, el Manchester City no pasó del empate contra el Tottenham. En el tiempo añadido, hubo un gol anulado al brasileño Gabriel Jesús que hubiera supuesto el triunfo del equipo de Guardiola. El VAR vio mano del delantero sudamericano y no concedió el tanto