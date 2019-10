Areola fue titular en el Real Madrid-Granada porque Courtois no se recuperó de su gastroenteritis. Fue un día raro para el segundo portero del Real Madrid, que no apareció en la primera parte, pero que después tuvo más trabajo en la segunda parte. Y algunas veces, dudó, como en el penalti que dio el primer tanto al Granada. Areola se confía, se despista y cuando va a golpear el balón, no se da cuenta de que está el pie del rival y le golpea. Un penalti tonto.