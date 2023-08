España, a un paso de la gloria Mundial

Lo que parecía imposible está a punto de convertirse en una realidad. La selección española está a un paso de conquistar el primer Mundial femenino de su historia y solo necesita una victoria para coronar un torneo que pocos se esperaban antes de la Copa del Mundo de Australia & Nueva Zelanda. Inglaterra, el último obstáculo para tocar el cielo.

El camino no ha sido fácil. El terremoto de las famosas '15' de Vilda, los conflictos con la Federación y las demandas de las jugadoras enrarecieron el clima antes de un Mundial que se presentaba con una oportunidad única que marcaría un antes y un después en el fútbol femenino. Si en los clubes el FC Barcelona había conseguido encumbrarse en lo más alto logrando dos Champions y llegando a dos finales más, a nivel de selecciones España aun no había dado el paso adelante definitivo y, con el Mundial a la vuelta de la esquina, los conflictos eran más noticia que el propio fútbol.

Llegó el Mundial con España bajo una nube de dudas que se borró de un plomazo tras un debut ilusionante ante Costa Rica (3-0) y una demostración de poder ante Zambia (5-0). 8 goles a favor y 0 en contra tras los dos primeros partidos de la fase de grupos que le convertían en la selección con mejores números del torneo hasta el momento. España, a pesar de ser consciente de que las dos primeras pruebas no habían sido del máximo nivel, levantaba la mano y le decía al mundo que no habían cruzado el globo para hacer las maletas a las primeras de cambio.

La ilusión por las nubes y un duelo al sol ante Japón por la primera plaza del grupo como primer gran partido para medir el nivel real y las opciones de la selección. Y fue un descalabro. Atropelladas, con sensación de impotencia sobre el césped y sin poder reaccionar desde el banquillo ni la pizarra, Japón noqueó a España (4-0) e instaló de nuevo una sensación de pesimismo generalizado que hizo fuerte al vestuario, unido, protegido, aislado de críticas y confiado en poderle darle la vuelta a la situación. Y así fue.

Octavos de final, Suiza. España voló.Un 5-1 y una exhibición de una Aitana Bonmatí que demuestra cada día que merece el Balón de Oro. Y el optimismo perdido volvió para quedarse. La poderosa Holanda esperaba a la vuelta de la esquina y la igualdad fue máxima. España rompió el cero en eltramo final del partido y, cuando se veía ya en semifinales, los Países Bajos empataron en el último suspiro. Jarro de agua fría y una prórroga que sirvió para que Salma Paralluelo, procedente del atletismo, se presentara ante el mundo y se erigiera como la heroína española.

Cuando estás entre las cuatro mejores del mundo ya no puedes hablar de fracaso. España ya había perdido el miedo de no estar a la altura de las expectativas y un grupo de jugadoras que se querían comer el mundo veían el Mundial ya muy cerca. Suecia, una de las todopoderosas en el panorama del fútbol femenino internacional, sería el penúltimo obstáculo antes de la gran final. Y, una vez más, solo los detalles podrían desequilibrar una balanza más que igualada. Se repitió el guión: Salma volvió a desatar la euforia pero en el 88' Suecia puso la igualada. Y no importó. Lejos de bajar los brazos, España tuvo prisa y encontró premio tan solo un minuto después gracias a un soberbio cañonazo lejano. A la gran final.

90' separan a España del Mundial. Cuando todo parecía oscuro, este grupo se levantó e hizo historia. Ahora, Inglaterra, último rival para bordar la primera estrella sobre el escudo de la Selección. ¡A por ellas!