Vodafone Giants y Squarebox se alían para formar a los nuevos profesionales dentro del gaming

Deportes

Vodafone Giants y Squarebox impulsarán la formación en jugadores profesionales y streamers del club. Este plan pretende ayudar a ampliar sus salidas laborales en el sector y facilitar a los integrantes de Giants un futuro más sólido dentro del universo de los esports y el gaming.

Este programa pionero en la industria se enmarca dentro del acuerdo que recientemente rubricaron Vodafone Giants y Squarebox, por el cual ambas compañías potenciarán la especialización y el desarrollo de habilidades ligadas a las competiciones profesionales de videojuegos y la creación de contenido en entornos digitales.

Por medio de este acuerdo, los jugadores profesionales y creadores podrán acceder a las titulaciones que pueden encontrarse en la plataforma ‘The Learning Arena’ de Squarebox.

Giants, además de ofrecer a sus jugadores y creadores las herramientas necesarias para el perfecto desarrollo de su labor, contribuirá con esta alianza con Squarebox a que estos puedan disponer de mayores conocimientos para trabajar en una industria, la de los esports y el gaming, que no solo va al alza, sino que cada día demanda más puestos específicos y una cualificación cada vez más concreta.

Audiovisuales, redes sociales, management, gestión de grupos... Todos los títulos de Squarebox estarán disponibles para jugadores y creadores. Creadores de Vodafone Giants como OnlyCopycat y Zunk ya han sido alumnos de algunos de los programas de la escuela virtual para mejorar sus habilidades comunicativas en redes sociales y streaming.

¡Anunciamos un nuevo acuerdo con @GiantsGaming!

Facilitaremos la formación entre sus jugadores y staff para ofrecerles un futuro laboral sólido, más allá de sus carreras deportivas o al conseguir diversificar sus perfiles.



Más info: https://t.co/RfmcefFOmy pic.twitter.com/f8FNccinbl — Squarebox (@sqrbxpro) October 19, 2021

“La formación siempre ha sido un aspecto clave en nuestra evolución como compañía, y dotar a nuestros jugadores y creadores de las herramientas necesarias para su desarrollo es prioridad de Giants. Es primordial formar a estos jóvenes en diversas materias para que, cuando dejen de ser jugadores profesionales, puedan seguir desarrollando su carrera dentro del sector”, declara Virginia Calvo, copropietaria y responsable de relaciones institucionales de Vodafone Giants.

Ana Oliveras ‘Anouc’, CEO de Squarebox, destaca: “Las empresas líderes de la industria llevan años demandando perfiles profesionales cada vez más especializados, pero no olvidemos a los jugadores y otros activos de los clubes que puedan querer formarse en otras disciplinas para seguir evolucionando y dar el siguiente paso en su carrera profesional dentro de los esports”.

Con este nuevo curso, los profesionales y aquellas personas que quieran entrar dentro del sector de los deportes electrónicos tienen una forma de hacerlo no sólo a través de Squarebox (cuyos cursos y profesionalización del sector ya cubría con anterioridad), sino que además lo hace a través de Vodafone Giants siendo uno de los clubes referentes no sólo a nivel nacional sino internacional donde su presencia en las competiciones de VALORANT, League of Legends o Rainbow Six es una constante.