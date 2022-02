Versus Gamers renueva con Giants Gaming como ecommerce tecnológico

Versus Gamers seguirá un año como proveedor oficial de Giants ocupando la categoría de ecommerce tecnológico. Ambas compañías dan continuidad a una alianza fructífera y consolidada en el universo de los esports, ya que Giants Gaming y Versus Gamers trabajan de forma conjunta desde 2012. Una década juntos.

La tienda online Versus Gamers apuesta por ofrecer un amplio catálogo de productos innovadores adaptados a las necesidades de los jugadores profesionales y todo aficionado a los videojuegos. Mediante la renovación de este acuerdo, Versus Gamers estará presente en los diferentes canales del club y se afianza como proveedor oficial de Giants Gaming.

Lisardo Morán, Chief Revenue Officer (CRO) de Giants, destaca: “Versus Gamers lleva mucho tiempo con Giants y ha sido clave para el crecimiento del club, tanto a nivel deportivo como corporativo. Los jugadores han contado con la última tecnología gracias a esta alianza y Giants no habría logrado alcanzar las cotas que ha alcanzado en todos estos años sin estos compañeros de viaje. Un tiempo en el que al mismo tiempo Versus Gamers se ha convertido en una marca puntera”.

Desde el equipo de VS Gamers declaran que “es un honor reforzar la alianza con Giants, el equipo más laureado del panorama nacional, con el que se identifica la comunidad, con unos valores sólidos que representan la esencia de los esports. Estamos muy satisfechos de poder acompañar un año más en sus victorias al equipo referente en el sector”.

Seguimos trabajando con los mejores 🤜🤛



Es un orgullo anunciar que prolongamos nuestro acuerdo con @Versusgamers un año más.#WeAreGiants pic.twitter.com/hwZBAcmf49 — Giants (@GiantsGaming) February 25, 2022

Desde 2012, Versus Gamers importa las novedades más interesantes de la industria al mercado español, comercializa marcas en exclusiva y participa activamente en la comunidad gaming a través de eventos, torneos, patrocinios y alianzas con los principales partners del sector. Versus Gamers cuenta con un cuidado catálogo de en torno a 3.000 productos de hardware gaming y tecnología de todas las categorías y rangos de precio, donde encontrar el producto que se ajuste a cualquier necesidad y preferencia.

Las compañías endémicas ya se han convertido en una de las principales marcas que acompañan a los clubes de deportes electrónicos de cara a sponsorizarlos. A lo largo de los años, entidades como Logitech, Lenovo o Intel han apostado de forma directa en ser los referentes de un ecosistema que sigue buscando un techo que parece no existir.

En el caso de este acuerdo, esta renovación demuestra la clara apuesta por seguir formando parte del sector al lado del club que más trofeos cuenta en sus vitrinas.

Por último y no menos importante, los 10 años en los que VS Gamers y los gigantes significan un gran ejemplo para el resto de empresas que se están sumando a los esports. Tanto endémicas como no endémicas no necesitan carta de referencia de los deportes electrónicos. El trayecto hasta ahora ha demostrado que la alianza entre ambas partes está dando sus frutos y el alcance ha aumentado para ambos targets.